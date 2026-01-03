Con Maduro capturado, ¿quién queda en el poder en Venezuela?

Además de la vicepresidencia, Rodríguez ocupó cargos clave en el círculo chavista: ministra de Relaciones Exteriores, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017/2018, ministra de Economía y actual ministra de Hidrocarburos. Se le atribuye la reforma promercado que ha estabilizado la economía venezolana tras un colapso prolongado.

Educada parcialmente en Francia, la Sra. Rodríguez ha cultivado vínculos con las élites económicas de Venezuela y con inversionistas y diplomáticos extranjeros, presentándose como una tecnócrata cosmopolita en un gobierno militarista y dominado por hombres.