¿Quién es Alvin K. Hellerstein, el juez que decidirá el futuro de Nicolás Maduro?

Hellerstein señaló en un fallo de mayo de 2025 sobre la Ley de Enemigos Extranjeros que "puede que el Tren de Aragua se dedique al tráfico de estupefacientes, pero eso es un asunto criminal, no una invasión o incursión depredadora", puntualizando que la presencia de grupos criminales no exime al tribunal de garantizar un juicio justo.