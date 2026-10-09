Delcy Rodríguez adelanta la Navidad en Venezuela para el 1 de noviembre

Caracas, Venezuela.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el pasado jueves el adelanto de las fiestas navideñas en el país para el próximo 1 de noviembre, una tradición que llevaba a cabo Nicolás Maduro, capturado en enero pasado por tropas militares de Estados Unidos.

"Anuncio que el 1 de noviembre arranca la Navidad, porque yo sé que la Navidad también activa mucha actividad económica, pero principalmente activa la felicidad de los venezolanos y de las venezolanas", indicó la mandataria en la instalación de la 82 asamblea anual de Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), transmitido por el canal estatal VTV.

Maduro decretó el "adelanto" de la Navidad en varias oportunidades desde que asumió el poder en 2013 y que coincidía con momentos de crisis en el país petrolero.