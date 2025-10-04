Entre sinsabores y bengalas: así celebra Venezuela la Navidad en octubre

El Gobierno de Venezuela inició las celebraciones navideñas en pleno comienzo de octubre con un acto oficial en la plaza Bolívar de Caracas, pese a la tensión política con Estados Unidos por el despliegue militar que Washington mantiene en el mar Caribe. Lejos del ambiente festivo y esperanzador, la Navidad venezolana anticipada llega con sinsabores.
Cientos de personas participaron en el evento, algunas disfrazadas o con luces de bengala.
Mientras que la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, encabezó el encendido de las decoraciones y deseó un “feliz inicio de la Navidad” el 1 de octubre.
El presidente Nicolás Maduro había anunciado en septiembre el adelanto de la festividad, una práctica que mantiene desde 2013, con el propósito de mover la economía.
Según el mandatario, esta medida impulsa la economía, la cultura y el “derecho a la felicidad” del pueblo venezolano. “Venezuela huele a Navidad a partir de este 1 de octubre”, afirmó durante una transmisión oficial.
Como parte de las celebraciones, también se iluminó la tradicional cruz del Waraira Repano, visible desde distintos puntos de Caracas.
El jefe de Gobierno de la capital, Nahum Fernández, adelantó que se publicará una agenda de actividades culturales para las próximas semanas.
En paralelo, en el populoso sector de Petare, miembros de la Guardia del Pueblo organizaron una jornada comunitaria con niños, donde repartieron gorros y luces de bengala.
Ciudadanos consultados, como Diana Romero, directora de la organización Una Sonrisa, Una Esperanza, respaldaron el adelanto de las festividades como una forma de aliviar el ánimo social ante las tensiones con Estados Unidos.
“No quiero guerra ni intervención; el pueblo necesita alegría”, expresó.