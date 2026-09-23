Delcy Rodríguez promete ante la ONU comicios en Venezuela y destaca la relación con Trump

Naciones Unidas.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió este miércoles ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas que habrá elecciones en su país, sin que anticipara una fecha, y destacó la relación que su Administración mantiene con la del presidente de EE.UU., Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado. Durante una intervención de cerca de 18 minutos, en la que abordó diferente temas, Rodríguez se refirió al diálogo político entre un sector de la oposición y el chavismo con miras a avanzar hacia la celebración de unos comicios, y que es parte de una agenda que EE.UU. impulsa en la nación petrolera. La mandataria aseguró que las elecciones se realizarán "en igualdad de condiciones para todos" y que habrá garantías para "todas las fuerzas políticas".

"La democracia no se mide por la existencia de elecciones. La democracia se mide por la calidad de la competencia que precede esas elecciones. Una elección debe ser una solución, no un generador de conflictos irreconciliables", añadió Rodríguez, en momentos en que diversos sectores en Venezuela demandan la convocatoria de unos comicios presidenciales luego de casi nueve meses de la detención de Maduro. Asimismo, resaltó que, luego de los acontecimientos de enero, su Gobierno inició "un proceso de transformación democrática institucional" para "construir un país más libre para todos y más reconciliado consigo mismo". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin mencionar el ataque militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero, recordó que Venezuela vivió este año "dos grandes y dolorosas pruebas en su vida como nación, una derivada del estrangulamiento de su vida política interna y la confrontación agudizada con los Estados Unidos" y la "otra proveniente de la fiereza de la naturaleza, el doble terremoto" que deja más de 6.500 muertos.

Agradecimiento a Trump