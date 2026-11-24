Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) convocará a una reunión urgente este miércoles 25 de noviembre para nombrar a un juez natural que conocerá un requerimiento fiscal contra un alto funcionario de la administración anterior.

El presidente de la CSJ, Wagner Vallecillo, confirmó que el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal por lo que corresponde al pleno designar al juez que conocerá el caso.

"Entró un requerimiento fiscal de un alto funcionario del Estado que se va a nombrar un juez natural de la administración pasada", expresó Vallecillo.