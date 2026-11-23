Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras solicitó al Poder Judicial ampliar los mecanismos de protección para los servidores judiciales, luego del atentado que sufrió un juez de Letras de los tribunales de Olanchito, Yoro, la mañana de este lunes. La abogada Ana Cardona denunció la falta de atención a las múltiples solicitudes que han presentado para fortalecer la seguridad de quienes administran justicia en el país. Cardona lamentó que el ataque se sume a las estadísticas de inseguridad que enfrentan diariamente los operadores de justicia y confirmó que no es la primera vez que un funcionario judicial sufre un atentado. Ante esta situación, pidió al Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tomar medidas concretas y atender las solicitudes de los diferentes coordinadores, quienes han buscado reuniones con las distintas salas para abordar las necesidades del sector. "El Pleno debe de tomar las medidas pertinentes y concentrarse realmente en lo que verdaderamente interesa para el Poder Judicial. La labor jurisdiccional es importante, indispensable. Los diferentes coordinadores han solicitado en reiteradas ocasiones reuniones con las diferentes salas y no ha sido atendido el llamado", aseguró. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Independencia judicial

La abogada también señaló que la falta de protección para los funcionarios judiciales puede afectar directamente la independencia con la que deben ejercer sus funciones. Explicó que el temor a sufrir represalias contra su integridad física o la de sus familiares puede condicionar las decisiones de los jueces y limitar la aplicación de la ley. "Un juez amedrentado, un juez temeroso, posiblemente no aplique lo que la ley establece por el temor de proteger su vida y de proteger a su familia, es una situación grave, grave que llama a la reflexión de las personas que tienen la obligación de imponer medidas de protección para los operadores de justicia", explicó. Cardona insistió en la necesidad de que las autoridades del Poder Judicial atiendan las solicitudes de protección, debido a los riesgos que enfrentan los funcionarios por el ejercicio de sus responsabilidades.

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