Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras solicitó al Poder Judicial ampliar los mecanismos de protección para los servidores judiciales, luego del atentado que sufrió un juez de Letras de los tribunales de Olanchito, Yoro, la mañana de este lunes.
La abogada Ana Cardona denunció la falta de atención a las múltiples solicitudes que han presentado para fortalecer la seguridad de quienes administran justicia en el país.
Cardona lamentó que el ataque se sume a las estadísticas de inseguridad que enfrentan diariamente los operadores de justicia y confirmó que no es la primera vez que un funcionario judicial sufre un atentado.
Ante esta situación, pidió al Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tomar medidas concretas y atender las solicitudes de los diferentes coordinadores, quienes han buscado reuniones con las distintas salas para abordar las necesidades del sector.
"El Pleno debe de tomar las medidas pertinentes y concentrarse realmente en lo que verdaderamente interesa para el Poder Judicial. La labor jurisdiccional es importante, indispensable. Los diferentes coordinadores han solicitado en reiteradas ocasiones reuniones con las diferentes salas y no ha sido atendido el llamado", aseguró.
Independencia judicial
La abogada también señaló que la falta de protección para los funcionarios judiciales puede afectar directamente la independencia con la que deben ejercer sus funciones.
Explicó que el temor a sufrir represalias contra su integridad física o la de sus familiares puede condicionar las decisiones de los jueces y limitar la aplicación de la ley.
"Un juez amedrentado, un juez temeroso, posiblemente no aplique lo que la ley establece por el temor de proteger su vida y de proteger a su familia, es una situación grave, grave que llama a la reflexión de las personas que tienen la obligación de imponer medidas de protección para los operadores de justicia", explicó.
Cardona insistió en la necesidad de que las autoridades del Poder Judicial atiendan las solicitudes de protección, debido a los riesgos que enfrentan los funcionarios por el ejercicio de sus responsabilidades.
Persecución de motociclistas armados
El atentado ocurrió la mañana del 23 de noviembre, cuando el juez de Letras de los tribunales de Olanchito, Marco Murillo, se dirigía desde su residencia hacia las instalaciones judiciales.
Según relató el funcionario, varios sujetos comenzaron a perseguirlo desde que salió de su vivienda. Los sospechosos se movilizaban en dos motocicletas, cada una con dos hombres a bordo, quienes portaban armas.
Murillo explicó que, al llegar al desvío que conduce a los juzgados, aumentó la velocidad para intentar alejarse de los individuos que lo seguían.
Sin embargo, durante la maniobra perdió el control del automotor, que derrapó sobre la vía y terminó fuera de la carretera. Pese al incidente, el juez logró quedar fuera del alcance de los motociclistas.
El funcionario confirmó que la persecución ocurrió aproximadamente a las 6:30 de la mañana y detalló las circunstancias en las que consiguió escapar de sus perseguidores.
Tras el atentado, Murillo manifestó que no mantiene enemistades personales; sin embargo, reconoció que anteriormente recibió amenazas de muerte relacionadas con el ejercicio de su función judicial.
El antecedente vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de los operadores de justicia en Honduras y los riesgos que enfrentan durante el cumplimiento de sus labores.