Lempira, Honduras.- Alrededor de 14 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en el municipio de San Rafael, departamento de Lempira, en el occidente de Honduras.
El percance se registró la tarde del domingo 22 de noviembre, cuando el vehículo en el que se transportaban perdió el control y terminó volcado en el sector del caserío Dolores.
Los afectados regresaban de un encuentro religioso católico celebrado en el municipio de La Unión, Lempira, donde participaron en las actividades dedicadas a Cristo Rey, y se dirigían hacia su comunidad de origen.
De acuerdo con la información proporcionada desde el Hospital Santa Bárbara Integrado, cuatro de los heridos presentaban complicaciones graves, por lo que tres fueron trasladados al Hospital Mario Catarino Rivas y uno a una clínica privada.
Asimismo, seis personas recibieron el alta médica, mientras que otras cuatro permanecen hospitalizadas en el centro asistencial de Santa Bárbara debido a fracturas en distintas partes del cuerpo.
Entre los heridos identificados se encuentran: Rony Funes, Armando Vásquez Márquez, Aurelia Navarrete, Dubis Rodríguez, Francisca Gómez, Gloria Gómez, Zenobia Funes, Valentín Sorto, Pedro López, Amalia Rodríguez, Argelio Funes e Irma Alvarado.
No obstante, otras dos personas que resultaron lesionadas todavía no habían sido identificadas.
Hipótesis
Sobre las posibles causas del percance, autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) señalaron que el vehículo habría presentado un recalentamiento en los frenos y además circulaba con sobrecarga de pasajeros.
Estas condiciones habrían provocado que el conductor perdiera el control de la unidad, ocasionando el accidente que dejó a 14 personas heridas.
Según datos de la Asociación de Familiares de Personas Fallecidas en Accidentes de Tránsito, Honduras contabilizaba más de 1,734 fallecimientos hasta el 16 de noviembre, lo que representa un promedio de cinco muertes diarias por percances viales en 2026.