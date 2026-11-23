Lempira, Honduras.- Alrededor de 14 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en el municipio de San Rafael, departamento de Lempira, en el occidente de Honduras.

El percance se registró la tarde del domingo 22 de noviembre, cuando el vehículo en el que se transportaban perdió el control y terminó volcado en el sector del caserío Dolores.

Los afectados regresaban de un encuentro religioso católico celebrado en el municipio de La Unión, Lempira, donde participaron en las actividades dedicadas a Cristo Rey, y se dirigían hacia su comunidad de origen.