Comayagua, Honduras.- Dos personas perdieron la vida la mañana de este sábado 21 de noviembre en un accidente de tránsito registrado en la carretera CA-5, frente al Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua. Las víctimas fueron identificadas como Danny Alexander Madrid Zelaya, quien conducía el vehículo, y su acompañante, Yuliana Abate González, quienes quedaron atrapados entre los restos de una camioneta tras el fuerte impacto. De acuerdo con el informe del Cuerpo de Bomberos, las unidades de emergencia se desplazaron hasta el lugar del percance, donde encontraron a las dos personas dentro del automotor y, al evaluarlas, comprobaron que ambas ya no presentaban signos vitales.

El vehículo involucrado es una camioneta marca Jeep, color azul y sin placas de circulación, cuya parte frontal quedó completamente destruida debido a la fuerza del impacto.

Rescate

Ante las condiciones en las que quedó el automotor, elementos del Cuerpo de Bomberos de Comayagua, con apoyo de una unidad especializada en rescate, utilizaron equipo de extricación para liberar los cuerpos de las víctimas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las labores de extracción se realizaron después de recibir la autorización del personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), que se encontraba en la escena para desarrollar las diligencias correspondientes.

Posteriormente, los cuerpos fueron entregados a personal del Ministerio Público para continuar con los procedimientos legales y forenses establecidos. Hasta ahora no se han establecido las circunstancias que provocaron el accidente, por lo que las autoridades deberán realizar las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el fatal percance.

Estadísticas en 2026

Según datos de la Asociación de Familiares de Personas Fallecidas en Accidentes de Tránsito, Honduras contabilizaba más de 1,734 fallecimientos hasta el 16 de noviembre, lo que representa un promedio de cinco muertes diarias por percances viales en 2026.