Tegucigalpa. Honduras.- La historia de Honduras también está construida por personajes que merecen ser conocidos y cuyas trayectorias necesitan ser rescatadas del olvido.

Una de ellas es la de Mario Roberto Argueta Dávila, historiador, investigador, escritor y columnista de EL HERALDO, quien ha dedicado buena parte de sus ocho décadas de vida a investigar el pasado hondureño, recuperar la memoria de personajes olvidados y cuestionar las versiones tradicionales de nuestra historia. Nacido en Guatemala por circunstancias familiares y formado académicamente en Honduras y Estados Unidos, Argueta ha construido una trayectoria marcada por la investigación, la lectura y su compromiso con la memoria histórica nacional. En esta conversación con TicTac, repasa su infancia, sus años de estudiante, las dificultades que enfrentó para formarse, sus libros, los personajes que admira y las reflexiones que conserva sobre Honduras. Usted es una figura reconocida por sus investigaciones históricas, pero, ¿Quién era Mario Argueta antes de convertirse en historiador? Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Soy un catracho nacido por circunstancias políticas en la hermana República de Guatemala. Nací en un pueblo cafetalero llamado Pochuta, en el departamento de Chimaltenango. Mis padres eran hondureños y mi nacimiento en Guatemala obedeció a las circunstancias que llevaron a mi padre a trabajar en aquel país centroamericano. ¿Cómo fueron los primeros años de su vida y qué recuerdos conserva de Guatemala? Tengo recuerdos muy agradables de mi infancia. Cuando era pequeño nos trasladamos con mi madre a la ciudad de Guatemala, donde cursé preescolar y los primeros tres grados de primaria. En 1955 regresamos a Honduras, después de que mi madre quedó desempleada. Aquellos años marcaron mis primeros recuerdos de la vida y de la escuela. ¿Qué significó regresar a Honduras y comenzar una nueva etapa en Tegucigalpa? Llegamos a Tegucigalpa y continué mis estudios en cuarto grado. Recuerdo a mis maestros, especialmente a René Aníbal Burdett, y a un músico garífuna al que llamábamos don Fibio Bustillo, quien nos enseñaba música y varios himnos hondureños y latinoamericanos. También recuerdo a Mauricio Viera Bermúdez, quien fue compañero de escuela, aunque estaba algunos grados por debajo del mío. ¿Cómo recuerda su paso por el Instituto Salesiano San Miguel? En el instituto recibí enseñanzas religiosas, aprendí disciplina, conocí amistades que han perdurado y desarrollé cierta afición por el deporte. Los salesianos fomentaban mucho la actividad deportiva entre sus estudiantes. No fui un futbolista destacado, pero durante los recreos participaba en las famosas potras con pelota de hule.

¿Qué pasó cuando tuvo que abandonar el San Miguel y terminar sus estudios de secundaria en otro centro educativo? Mi padre falleció en 1962 y mi madre ya no tenía la capacidad económica para pagarme la colegiatura y eso me obligó a trabajar durante el día y estudiar por la noche. Terminé el bachillerato en el Instituto Alfonso Guillén Zelaya. Fue una etapa en la que comprendí que debía esforzarme para continuar mis estudios. ¿Cómo llegó a la Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán y cuándo comenzó a interesarse por la historia? Después del golpe de Estado de 1963 contra el gobierno constitucional de RamónVilleda Morales quedé desempleado. Trabajaba como escribiente en la Dirección de Tránsito porque sabía mecanografía, luego me enteré de que estaban realizando exámenes de admisión en la Escuela Superior del Profesorado, me presenté, aprobé y comencé a estudiar Ciencias Sociales. Allí descubrí que la historia era la disciplina que más me atraía.

¿Cómo surgió la oportunidad de estudiar en Estados Unidos y qué significó aquella beca? Cuando cursaba el último año de la carrera surgieron oportunidades de becas para estudiar en Estados Unidos fue cuando apliqué y aprobé el examen y posteriormente superé una entrevista con representantes estadounidenses. Así obtuve una beca LASPAU, (siglas de Latin American Scholarship Program of American Universities). Fue una oportunidad extraordinaria que me permitió continuar mi formación académica. ¿Qué sintió al llegar a Minnesota, un lugar con un clima tan distinto al de Honduras? Recuerdo que en ocasiones la temperatura llegaba a los 30 grados bajo cero, pero los dormitorios, las aulas y la biblioteca tenían calefacción, yo añoraba mi país y el cielo azul de mi patria. Además, debía adaptarme a otra cultura, leer y escribir en inglés y responder a un ritmo académico mucho más exigente; sin embargo, me gradué con honores.

¿Por qué eligió especializarse en Historia Latinoamericana en la Universidad de Texas en Austin? Porque tenía una excelente biblioteca latinoamericana y profesores especializados en nuestra región. Yo ya había decidido que lo que más me interesaba de la historia era nuestra América, América Latina y continué mis estudios de posgrado y obtuve una maestría en Historia Latinoamericana. También aproveché la oportunidad para formarme en bibliotecología. ¿En qué momento descubrió que la historia sería mucho más que una asignatura y se convertiría en su vocación? Creo que durante mis estudios de secundaria, porque tuve maestros capacitados para transmitir los conocimientos históricos. Un docente debe conseguir que el estudiante comprenda que la historia es relevante para su vida cotidiana. Si no tiene esa habilidad para motivarlo, el alumno termina pensando que es una clase innecesaria y aburrida. Ese sigue siendo uno de los grandes retos de la enseñanza. Después de tantos años investigando, ¿qué es lo que todavía le apasiona de la historia hondureña? Me llena saber que todavía existen muchos campos por investigar y no hay respuestas definitivas. Considero saludable que los historiadores practiquemos el revisionismo histórico, es decir, que cuestionemos aquellas interpretaciones que se consideran definitivas, pero siempre con nuevas investigaciones y documentación que respalden nuestras conclusiones. Usted ha escrito sobre personajes, movimientos sociales y acontecimientos nacionales. ¿Qué busca transmitir con sus libros? Quiero que mis investigaciones queden plasmadas y lleguen a los lectores, porque, ¿De qué serviría investigar si uno no divulga lo que ha investigado? En Historia de los sin historia quise rescatar a los de abajo: los pobres, los indígenas, los negros, los mestizos, los campesinos y los trabajadores que han sido olvidados por la historia tradicional, que muchas veces solamente exalta a presidentes, militares y personajes poderosos. ¿Cuántos libros ha escrito y cuál de sus publicaciones considera especialmente significativa? No llevo una cuenta exacta, pero creo que entre libros y folletos me acerco a los 25. Hay incluso algunos de los que solamente existe un ejemplar. Una obra importante es la trilogía dedicada a rescatar a los sectores olvidados: Historia laboral de Honduras: de la conquista al siglo XIX, Historia de los sin historia y La gran huelga bananera de 1954: los 69 días que estremecieron a Honduras. ¿Qué importancia tuvieron las becas de investigación y los archivos estadounidenses en su trayectoria? Tuve la oportunidad de investigar en archivos del Gobierno Federal de Estados Unidos, en Washington y Maryland, gracias a una beca Fulbright. De esas investigaciones surgieron trabajos sobre Ramón Villeda Morales, Tiburcio Carías, el Partido Democrático Revolucionario de Honduras y las guerras civiles, entre otros temas. También consulté documentación en archivos colombianos. Desde su experiencia, ¿cuál es la principal debilidad y cuál es la mayor fortaleza de la historiografía hondureña? Una de nuestras debilidades es la poca atención que hemos prestado a la historia cuantitativa, al análisis de cifras y estadísticas. También hemos descuidado la historia económica. Entre las fortalezas está la apertura de nuevos campos de investigación, especialmente gracias a la Carrera de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que ha permitido incorporar nuevas perspectivas y temas.

¿Qué investigaciones tiene pendientes y en qué proyecto trabaja actualmente? Actualmente, junto con dos jóvenes colegas hondureños, investigamos la migración salvadoreña hacia Honduras, un tema que no ha sido abordado detalladamente. El estudio llega hasta 1969, cuando estalló la guerra entre ambos países. Es una investigación importante porque la migración salvadoreña ha tenido una influencia significativa en la conformación de la sociedad hondureña. Esperamos publicarla próximamente.

Entre sus investigaciones y responsabilidades, ¿cómo consigue tiempo para disfrutar de la vida personal y de sus pasatiempos? El secreto está en saber administrar el tiempo y me gusta ver películas de calidad, especialmente producciones europeas de Francia, Italia y España. También leo periódicos internacionales y nacionales, además de dedicar tiempo a escribir. Junto con mi esposa, todos los días a las 5:30 de la mañana salimos a caminar por la colonia durante unos 15 o 20 minutos. Esa es parte de nuestra rutina. ¿Qué representa su familia y qué siente al saber que sus tres hijos viven fuera de Honduras? Con mi esposa procreamos tres hijos: dos varones y una mujer, y los tres viven fuera del país. Una hija está en Austin, Texas; el mayor reside en Connecticut y el de en medio vive en Panamá. Es lamentable que tantos profesionales hondureños tengan que buscar oportunidades fuera de su patria; sin embargo, nos sentimos orgullosos de ellos y de sus logros profesionales. Ha mencionado su admiración por Francisco Morazán y Ramón Rosa. ¿Qué encuentra en estos dos personajes de la historia nacional? Admiro la entrega de Francisco Morazán a la causa de la unidad centroamericana, pero no debemos verlo únicamente como un guerrero: también fue estadista, escritor y comerciante. En cuanto a Ramón Rosa, considero que es uno de los principales pensadores de Honduras. Su aporte junto con Marco Aurelio Soto fue fundamental para impulsar la Reforma Liberal. Además, admiro mucho al historiador Ramón Oquelí.

Usted ha resumido su filosofía de vida en una expresión: "Vive y deja vivir". ¿Cómo aplica ese pensamiento a su manera de entender Honduras? Vivir y dejar vivir no significa encerrarme en una torre de marfil y olvidarme de lo que sucede en mi país. No puedo ignorar la pobreza, la corrupción, la impunidad, la violencia y la falta de oportunidades que obligan a miles de hondureños a emigrar. Me preocupa el futuro de Honduras y creo que debemos estar atentos a sus problemas. Si pudiera regresar al pasado y comenzar nuevamente su vida, ¿qué repetiría y de qué se arrepiente? Creo que volvería a vivir este recorrido y parafraseando el título de las memorias de Pablo Neruda, "Confieso que he vivido". He vivido y no solamente he vegetado. He tratado de aportar algo a mi país. Sin embargo, me arrepiento de no haber investigado más y de haber desperdiciado tiempo en cosas innecesarias, especialmente durante mi juventud. Sin embargo, todavía conservo motivación y espero aportar nuevos trabajos.