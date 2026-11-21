Doha, Qatar. - La ilusión de Honduras en el Mundial Sub-17 de Qatar 2026 tuvo un comienzo amargo. La Bicolor cayó 2-0 frente a Serbia en su estreno mundialista, un resultado que enciende las alarmas y complica sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda de la competencia.

El combinado catracho saltó al terreno de juego con la ilusión de comenzar sumando, pero se encontró con una selección serbia ordenada, que supo aprovechar sus oportunidades y terminó llevándose tres puntos importantes en este primer compromiso.

Honduras intentó tomar protagonismo desde los primeros minutos y tuvo una de sus primeras aproximaciones al minuto 8. Mike Arana desbordó por la banda izquierda y consiguió enviar un centro al área, donde apareció Yeiron Jasid Arzu para buscar el remate, aunque no logró darle la suficiente fuerza al balón.

Con el paso de los minutos, los dirigidos por Merling Paz buscaron generar peligro, mientras Serbia intentaba imponer sus condiciones. Al minuto 42, Jeremy Rodríguez estuvo cerca de sorprender con una espectacular chilena que terminó provocando un tiro de esquina para los catrachos.

La oportunidad más clara de Honduras antes del descanso llegó al minuto 45. La jugada comenzó por el sector izquierdo con Rodríguez, quien cambió la orientación del ataque hacia Denzel Arzú, este conectó con Diego Matute, que envió un centro buscando a Jeremy Rodríguez, pero el balón se pasó y Mike Arana tampoco pudo aprovechar la oportunidad que apareció posteriormente.

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SERBIA PEGÓ EN EL MOMENTO JUSTO

La segunda parte comenzó de la peor manera para Honduras. Apenas al minuto 49, Serbia encontró la apertura del marcador por medio de Tadija Samardzic, quien aprovechó una acción a balón parado después de una mala salida del guardameta y un despeje defectuoso de Christopher Connor. El atacante serbio apareció por el segundo poste para enviar el balón al fondo de las redes.

El gol fue un golpe anímico para la Bicolor, que intentó reaccionar, aunque también tuvo que cuidarse de los ataques europeos. Al minuto 65, Diego Matute tuvo una oportunidad mediante un tiro libre, pero su remate pasó muy cerca por encima de la portería defendida por Savo Radanović.

Tres minutos después, Mike Arana estuvo a punto de firmar una auténtica joya. El atacante hondureño se quitó varias marcas y sacó un potente zurdazo que parecía destinado a convertirse en el empate, pero el guardameta serbio respondió con una espectacular intervención a mano cambiada para enviar el balón al tiro de esquina.

Cuando Honduras buscaba la igualdad, Serbia volvió a golpear. Al minuto 70, Novak Stevanovic levantó un centro desde la izquierda y Tadija Samardzic apareció nuevamente para conectar y marcar el 2-0, firmando su doblete y prácticamente sentenciando el compromiso.

El resultado dejó sin premio los intentos de reacción de la selección hondureña, que ahora deberá pasar página rápidamente y concentrarse en sus próximos compromisos mundialistas.

DOS FINALES PARA HONDURAS

La derrota ante Serbia representa un duro tropiezo para las aspiraciones de la Mini H, que ahora tendrá que buscar la recuperación frente a Colombia (martes 24) y Japón (viernes 27), sus siguientes rivales en la fase de grupos.

FICHA TÉCNICA

Honduras: David Paz, Kevin Gyamfi, Alfredo Rodriguez, Yago Matute (Kevin Pérez 60'), Denzel Aaron Arzu Ramirez, Darwin Cruz, Christopher Connor (Carlos López 60'), Yeiron Jasid Arzu (Eduardo Romero 74'), Diego Matute (Jonathan Claros 74'), Mike Arana y Jeremy Rodriguez (Milton Moya 84')

Amonestado: Darwin Cruz 48'

Serbia: Savo Radanović, Matej Strika, Vukasin Davidov (Filip Duric 79'), Strahinja Baucal, Vojin Marinkovic, Dragan Anokic (Luka Andrijasevic 73'), Ognjen Matanović (Veljko Pejovic 73'), Novak Stevanovic, Tadija Cojic, Danilo Zarkovic (David Vajagic 59') y Nebojsa Grujic (Tadija Samardzic 46').

Amonestados: Vukasin Davidov 24', Ognjen Matanović 54', Vojin Marinkovic 87'