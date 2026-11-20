Tegucigalpa, Honduras.- La Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEPCAM) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) inspeccionaron este viernes 20 de noviembre un autolote de la capital cuyo gerente enfrenta varias denuncias por supuestamente vender vehículos de terceros sin pagarles a sus propietarios. La intervención se realizó luego de que siete personas presentaran denuncias contra el gerente general del negocio por presuntas irregularidades en la comercialización de vehículos. El Ministerio Público informó que al investigado se le señala por la posible comisión de los delitos de estafa, apropiación y retención indebida.

También se investigan presuntos actos de falsificación de documentos privados y mercantiles, así como el uso de documentos falsos.

Irregularidades en la venta de vehículos

De acuerdo con las diligencias investigativas, los afectados entregaron sus automotores a la empresa para que sirviera como intermediaria en la venta o permuta de los vehículos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, el negocio habría comercializado los automóviles sin entregar a sus legítimos propietarios el dinero correspondiente. Las autoridades afirmaron que también investigan posibles irregularidades en los trámites de traspaso de los vehículos ante el Instituto de la Propiedad (IP). Según el Ministerio Público, esos procedimientos se habrían gestionado sin contar con las firmas de los vendedores ni de los compradores. Los investigadores también identificaron que algunos clientes de buena fe depositaron la totalidad del dinero directamente en una cuenta bancaria a nombre del denunciado. Esta situación forma parte de las diligencias que realizan las autoridades para establecer cómo se efectuaron las transacciones y el destino de los pagos.

Investigan denuncias anteriores