  1. Inicio
  2. · Honduras

El IP implementa operativos para agilizar la inspección física de vehículos

Las autoridades del Instituto de la Propiedad buscan agilizar la inscripción de vehículos que mantienen pendiente en los recintos portuarios

  • Actualizado: 16 de octubre de 2026 a las 10:17
El IP implementa operativos para agilizar la inspección física de vehículos

Las autoridades del Instituto de la Propiedad han determinado implementar operativos para agilizar la inspección física de los vehículos que se encuentran pendientes de inscripción a nivel nacional.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-El Instituto de la Propiedad (IP), a través de la Dirección General de Registro Vehicular, puso en marcha un plan temporal de operativos de inspección física, con el objetivo de agilizar la inscripción de vehículos que mantienen pendiente ese requisito y brindar una respuesta oportuna a los usuarios.

La iniciativa contempla jornadas de inspección programadas de acuerdo con la ubicación y la concentración de los casos pendientes, priorizando la atención de vehículos que se encuentran en recintos portuarios y aquellos que están en proceso de nacionalización.

¿Cómo importar y registrar un vehículo nuevo o usado en el país?

Como parte de las acciones, el IP habilitará puntos de atención en depósitos fiscales y zonas portuarias, para facilitar la inspección física y la gestión de inscripción de los vehículos durante el proceso de importación.

El Instituto de la Propiedad informó que los ciudadanos cuyos vehículos se encuentren pendientes de inscripción por falta de inspección física, pueden comunicarse con su Contac Center al (504) 2240-1500, en el área de Registro Vehicular, para verificar el caso y coordinar la programación correspondiente.

Para agilizar la atención, se recomienda a los usuarios tener a mano la información y documentación relacionada con el vehículo y su trámite.

L 4,000 millones deben hondureños de matrícula vehicular al IP

La institución aclaró que los operativos no tendrán ningún costo adicional para los usuarios de este servicio.

La Dirección General de Registro Vehicular será la encargada de organizar y programar las inspecciones, procurando facilitar el acceso a este servicio y reducir los retrasos en los procesos de inscripción.

Las autoridades dieron a conocer que con las medidas, el Instituto de la Propiedad reafirma su compromiso con la modernización de los servicios, el fortalecimiento de la seguridad jurídica registral y la atención eficiente de las necesidades de la población hondureña.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias