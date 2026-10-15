Imagen de la hondureña Paola González con una banda presidencial fue creada con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Una fotografía que muestra supuestamente a la hondureña Paola González, esposa de Karim Bukele —hermano del presidente de El Salvador, Nayib Bukele—, portando una banda presidencial de Honduras circula en redes sociales. La escena, sin embargo, no es real: el contenido fue generado con inteligencia artificial (IA). “Si la Sra Gonzales-Bukele decide tirarse en la política hondureña, seguro tendría grandes y mejores resultados que el eterno outsider de nuestro país”, dice literalmente la descripción de una entrada compartida en X desde el 14 de octubre de 2026.

El nombre de Paola González ha comenzado a ganar notoriedad en redes sociales ante versiones que la mencionan como una eventual aspirante a la Presidencia de Honduras. Usuarios y creadores de contenido han planteado esa posibilidad, aunque hasta ahora no existe un anuncio oficial sobre posibles aspiraciones políticas. González está casada con Karim Bukele, hermano del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, un vínculo familiar que también ha generado interés entre los usuarios que participan en esta conversación en redes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Imagen de IA

Una búsqueda inversa mediante Google Lens permitió rastrear la fotografía que habría sido utilizada como referencia para crear la imagen que circula en redes sociales. El rastreo condujo a una fotografía de Paola González publicada por su esposo, Karim Bukele, en su cuenta de Instagram. Al comparar ambas imágenes se observa una diferencia clave: en la fotografía original González Kawas no porta una banda presidencial hondureña, elemento que sí aparece en la versión difundida en redes sociales.

Como parte de la verificación, la imagen viral también fue analizada con Hive Moderation, una herramienta de detección de contenido generado con inteligencia artificial. El análisis arrojó una probabilidad del 99.9% de que el contenido haya sido generado de forma sintética.