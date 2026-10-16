Primera foto del papa León XIV tras su operación: oficiando misa con su secretario peruano

Ciudad del Vaticano, Roma.- El Vaticano ha publicado este viernes 16 de octubre la primera imagen del papa León XIV tras su operación de pulmón, oficiando misa junto a su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna, en el hospital romano donde continúa ingresado.

Las dos fotografías, que muestran al papa con un aparente buen aspecto, fueron tomadas este mediodía de viernes 16 en la sala habilitada en la décima planta del hospital Gemelli de Roma para acoger al pontífice durante su convalecencia, ya que el apartamento privado que posee el Vaticano está en obras.

En la imagen se ve al papa con paramentos verdes y su solideo blanco junto a su secretario peruano.