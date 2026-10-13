  1. Inicio
  2. · Mundo

Marco Rubio expresa su apoyo al papa León XIV tras diagnóstico de cáncer de pulmón

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su apoyo al papa León XIV y pidió fuerzas para él y guía para sus médicos

  • Actualizado: 13 de octubre de 2026 a las 16:02
Marco Rubio expresa su apoyo al papa León XIV tras diagnóstico de cáncer de pulmón

"Que el Señor le dé fuerzas y el Espíritu Santo guíe a los profesionales médicos que atienden al Santo Padre", expresó Rubio en su cuenta oficial de X.

 Fotos: EFE

Washington, Estados Unidos.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó este martes 13 de octubre su apoyo al papa León XIV tras conocerse su diagnóstico de cáncer de pulmón y pidió fuerzas para el pontífice y guía para los médicos que lo atienden.

Rubio indicó, en su cuenta de X, que se encuentra unido en oración con su esposa por la salud del papa. "Que el Señor le dé fuerzas y el Espíritu Santo guíe a los profesionales médicos que atienden al Santo Padre", agregó el titular de la diplomacia estadounidense.

León XIV fue operado esta noche de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar, en una intervención en la que se le extirpó el lóbulo inferior del mulmón derecho.

La operación, que se realizó en el hospital Gemelli de Roma, confirmó el diagnóstico de cáncer de pulmón.

Con amplia experiencia: Stefano Margaritora, cirujano que liderará la operación del papa León XIV

Rubio, de confesión católica, se reunió con León XIV en el Vaticano el pasado mayo, en una visita que buscaba también rebajar las tensiones entre la Santa Sede y la Casa Blanca por las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, al pontífice.

Las autoridades vaticanas no han detallado por el momento los tratamientos posteriores, a la espera de los resultados de nuevas pruebas para determinar si la enfermedad se ha extendido.

El diagnóstico de cáncer llega seis meses después de las tensiones entre Trump y el primer papa nacido en Estados Unidos, a raíz de las críticas del pontífice a la guerra contra Irán y al uso de argumentos religiosos para justificar acciones militares.

Momento en que el papa León XIV ingresó al hospital Gemelli, donde será operado de un nódulo pulmonar

En abril, Trump calificó a León XIV de "débil con el crimen" y "terrible en política exterior", mientras que el papa respondió que no tenía "miedo a la Administración Trump".

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias