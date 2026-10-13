Con amplia experiencia: Stefano Margaritora, cirujano que liderará la operación del papa León XIV

Stefano Margaritora, director de Cirugía Torácica del Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma, será el encargado de liderar la intervención quirúrgica a la que se someterá el papa León XIV por un nódulo pulmonar. ¿Quién es y qué se sabe sobre su trayectoria profesional?
El papa León XIV ingresó este martes al Hospital Gemelli de Roma a las 13:07, hora local. Permanecerá hospitalizado aproximadamente una semana, mientras que la Santa Sede considera que el procedimiento será de bajo riesgo.
León XIV, de 71 años, llegó en un vehículo de seguridad después de salir del Vaticano y fue recibido por autoridades del hospital, pacientes y fieles que se concentraron desde temprano en los accesos. ¿Quién es el médico que estará a cargo de la intervención?
Margaritora, de 66 años, dirige el área de Cirugía Torácica del Hospital Gemelli. Además, es director de la Unidad Operativa Compleja de Cirugía Torácica de la Fundación Policlínico Universitario Agostino Gemelli IRCCS y profesor titular de Cirugía Torácica en la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Católica del Sagrado Corazón.
El médico está especializado en el diagnóstico y tratamiento quirúrgico de enfermedades pulmonares, esofágicas, mediastínicas y cervicales.
Margaritora cuenta con experiencia en la detección temprana del cáncer de pulmón y en cirugías de pulmón, esófago y timo. También tiene conocimientos especializados en el tratamiento de afecciones como las bronquiectasias, el enfisema y los nódulos pulmonares.
El cirujano que estará a cargo de la intervención del máximo líder de la Iglesia católica ha publicado más de 400 trabajos en revistas científicas internacionales y forma parte de organizaciones profesionales italianas, europeas y estadounidenses relacionadas con su especialidad.
Otro de los médicos que desempeña un papel importante en la atención del pontífice es Luigi Carbone, quien coordina el equipo de médicos y enfermeros que atiende a León XIV. En junio de 2025, el papa lo nombró jefe de la Dirección de Sanidad e Higiene del Gobernatorado del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Luigi Carbone, en junio de 2025, el papa lo nombró jefe de la Dirección de Sanidad e Higiene del Gobernatorado del Estado de la Ciudad del Vaticano.
El Vaticano dará a conocer información sobre la cirugía mediante un boletín médico después de la intervención.