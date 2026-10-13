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Papa León XIV es operado con éxito de la extirpación del nódulo pulmonar

El pontífice permanece bajo atención médica en Roma, mientras se acerca su próxima gira por Sudamérica, programada para noviembre de este año

  • Actualizado: 13 de octubre de 2026 a las 12:22
Papa León XIV es operado con éxito de la extirpación del nódulo pulmonar

Aunque en esta ocasión no estará en la llamada zona del apartamento reservado a los papas ya que se encuentra en restructuración, pero será ingresado en otra zona aledaña siempre en la décima planta del hospital romano.

Ciudad del Vaticano.- La operación a la que se ha sometido el papa León XIV para extirparle un nódulo en el pulmón ha concluido con éxito, informó este martes la oficina de prensa del Vaticano.

"La intervención ha concluido positivamente, dentro de los plazos y según lo previsto, y el Santo Padre ha regresado a su habitación", indica el comunicado vaticano remitido a los medios.

La intervención del pontífice, de 71 años, se llevó a cabo en el Hospital Gemelli de Roma y estuvo a cargo de un equipo médico dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico experto con miles de intervenciones de estas características.

Con amplia experiencia: Stefano Margaritora, cirujano que liderará la operación del papa León XIV

León XIV, que fue operado esta tarde, ingresó hoy mismo en el Policlínico Gemelli poco después de las 13:00 hora local (11:00 GMT) y realizó su ingreso a pie y de manera serena, acompañado por sus dos secretarios y su médico personal.

El propio papa anunció el pasado domingo, tras el rezo del ángelus, que se sometería a esta intervención tras detectársele un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy inicial y bien localizado.

La operación se produjo a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y a Perú del 6 al 17 de noviembre.

Momento en que el papa León XIV ingresó al hospital Gemelli, donde será operado de un nódulo pulmonar

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Redacción web
Agencia EFE

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