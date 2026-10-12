¿Qué es un nódulo pulmonar, el diagnóstico por el que operarán al papa León XIV?

De forma sorpresiva, tras el rezo del Ángelus, el papa León XIV anunció que deberá someterse a una cirugía por un nódulo en uno de sus pulmones. ¿En qué consiste este diagnóstico y qué se sabe sobre este tipo de lesiones?
“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado”, dijo el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico, ante los miles de fieles que lo escuchaban.
El papa León XIV será hospitalizado este martes en el Policlínico Gemelli de Roma, según informaron fuentes de la oficina de prensa del Vaticano. Ante este anuncio, surgen algunas preguntas: ¿qué es un nódulo pulmonar, cómo se opera y cuánto tarda la recuperación?
Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión que aparece en el tejido del pulmón. En el caso del papa León XIV, el pontífice indicó que fue detectada en una fase muy temprana y que está bien localizada.
Generalmente, los nódulos pulmonares se detectan mediante una radiografía de tórax o una tomografía computarizada. Muchos se descubren de manera incidental durante pruebas realizadas por otros motivos y resultan ser benignos, aunque algunos pueden corresponder a un cáncer.
El riesgo de malignidad depende de varios factores, entre ellos el tamaño, la forma y las características del nódulo, así como los antecedentes médicos del paciente. Por ello, la evaluación de cada caso corresponde a los especialistas.
La extirpación de un nódulo pulmonar puede realizarse mediante una cirugía mínimamente invasiva, dependiendo de sus características y de la evaluación médica. Matteo Bruni, director de la Sala de Prensa del Vaticano, informó que el período de hospitalización posoperatoria previsto para el pontífice será de aproximadamente una semana.
No todos los nódulos pulmonares necesitan ser extirpados. En algunos casos, los médicos optan por vigilarlos mediante controles periódicos; sin embargo, cuando existe una sospecha suficiente de malignidad o se requiere un diagnóstico definitivo, puede recomendarse una intervención quirúrgica.
Según expertos consultados por La Nación, uno de los procedimientos consiste en introducir una cámara e instrumentos quirúrgicos para localizar y retirar la lesión. La técnica elegida depende de las características del nódulo y de la condición del paciente.
Según el tamaño y la ubicación de la lesión, puede ser suficiente con extraer una pequeña porción del pulmón. En otros casos, cuando las características del nódulo lo requieren, los cirujanos pueden necesitar realizar una resección más extensa.