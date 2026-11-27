Tegucigalpa, Honduras.- Este jueves 26 de noviembre llega con una energía que mezcla ilusión, ganas de salir y oportunidades para avanzar en lo profesional.

Es un buen día para dejarte llevar por los planes sociales, aceptar invitaciones y abrirte a nuevas conversaciones. Eso sí, conviene cuidar las palabras en el trabajo y no cargarte de obligaciones que nadie te ha pedido.

Antes de empezar, busca tu signo y descubre qué te depara la jornada en el amor, el trabajo y el dinero. No te quedes ahí: lee también el horóscopo de tu pareja, tu familia y tus amigos más cercanos.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril).- Momentos muy favorables para el amor y la diversión. Surgirán fiestas o eventos a los que tendrás que asistir y atraerás todas las miradas. Un encuentro con una persona de tu entorno social será crucial para tu futuro profesional.

TAURO (21 de abril - 20 de mayo).- La falta de espíritu crítico y de autoridad te traerá problemas en el trabajo. En algún momento, alguien que no te desea el bien puede darse cuenta de tus puntos débiles y presionarte para que se hagan más evidentes.

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GÉMINIS (21 de mayo - 21 de junio).- Aunque la semana laboral llega a su fin, tu estado de ánimo y tu ilusión se mantienen intactos. Deja algo para la próxima semana y piensa ya en un plan de ocio tan provechoso como el profesional. Si te centras solo en el trabajo, tu vida se verá muy limitada.

CÁNCER (22 de junio - 22 de julio).- Llegan nuevos motivos de celebración. El trabajo puede darte muchas alegrías a partir de hoy: algún incentivo o un cambio de departamento pueden aumentar tus ingresos o tus expectativas en este ámbito.

LEO (23 de julio - 22 de agosto).- Los encuentros o charlas intelectuales serán muy fructíferos. No dejes escapar ninguna oportunidad que te saque de casa y de la rutina profesional. Pondrás en marcha alguna ocurrencia para ganar algo más de dinero. No te apoltrones con obligaciones inventadas.

VIRGO (23 de agosto - 21 de septiembre).- Es un momento de toma de decisiones en el terreno afectivo. Tendrás tiempo para pensar en ello y también para hablar con tu pareja. Si estás soltero, los astros te habrán reservado circunstancias parecidas, pero con tus familiares más directos.

LIBRA (22 de septiembre - 22 de octubre).- Debes aprender a compartir con tu pareja todas las preocupaciones y tensiones que te inquietan. No trates de ocultar tu inseguridad, porque tu relación saldrá perjudicada. Hablar te ayudará. Tu salud va a mejorar en los próximos días.

ESCORPIO (23 de octubre - 21 de noviembre).- Dispondrás del tiempo suficiente para terminar algo que dejaste a medias hace mucho. Si de verdad te importa, lucha por ello y te sentirás muy orgulloso. Harás planes con amigos para realizar un viaje que te interesa.

SAGITARIO (22 de noviembre - 22 de diciembre).- No debes criticar a jefes o compañeros delante de nadie, porque esta actitud, además de reprobable, puede volverse en tu contra. Aceptarás la invitación a un evento interesante que te sacará por fin de tu rutina y ampliará tu círculo de amistades.

CAPRICORNIO (23 de diciembre - 21 de enero).- Te entrará la necesidad de cortar por lo sano y conocer nuevos mundos, aunque sea de vacaciones. Aprovecharás esta corriente de positividad para crecer en lo personal, tomando referentes y metas que te hagan sentir mucho mejor en la relación con tu entorno.

ACUARIO (22 de enero - 21 de febrero).- Aunque tu trabajo y tu mundo profesional han llenado tu vida en los últimos años, ahora te toca asumir un cambio vital con el que no contabas. Relaja los ánimos y el ímpetu que te caracteriza, y tomarás las decisiones correctas. La suerte te acompañará.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo).- Los asuntos de dinero vienen estupendamente aspectados por el influjo de Júpiter en tu signo. No obstante, además de trabajo y buenos negocios, también habrá que esforzarse para convertir la buena racha en dinero contante y sonante.