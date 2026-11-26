Tegucigalpa, Honduras.- La emisión de licencias de conducir por primera vez se garantizará en las 18 cabeceras departamentales del país, luego de que las autoridades de Seguridad y diputados del Congreso Nacional acordaran implementar nuevas medidas para mejorar el proceso. Kilvett Bertrand, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso Nacional, anunció las medidas tras finalizar una reunión con miembros de la comisión de Defensa y Seguridad del Legislativo y el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez.

"Todos sabemos la situación que lastimosamente hemos venido arrastrando en el país del año 2022, con los problemas de abastecimiento, con los problemas de la existencia de material para la emisión de licencias, que llevó a una determinación de la Policía Nacional hace unos días atrás", dijo Bertrand. Por su parte, el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, confirmó que se iniciará un proceso de supervisión y certificación del personal policial encargado de estos trámites. "La Secretaría de Seguridad con la Policía Nacional van a iniciar un proceso de supervisión y certificación de los miembros de la institución que están al frente de esos procesos para tratar de disminuir y erradicar los vicios de corrupción que se han dado históricamente detrás de este proceso de emisión de licencias", manifestó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Velásquez también confirmó que la Secretaría de Seguridad trabaja en una propuesta para mejorar el otorgamiento de estos documentos y garantizar que el servicio no vuelva a suspenderse.