Tegucigalpa, Honduras.- La emisión de licencias de conducir por primera vez se garantizará en las 18 cabeceras departamentales del país, luego de que las autoridades de Seguridad y diputados del Congreso Nacional acordaran implementar nuevas medidas para mejorar el proceso.
Kilvett Bertrand, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso Nacional, anunció las medidas tras finalizar una reunión con miembros de la comisión de Defensa y Seguridad del Legislativo y el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez.
"Todos sabemos la situación que lastimosamente hemos venido arrastrando en el país del año 2022, con los problemas de abastecimiento, con los problemas de la existencia de material para la emisión de licencias, que llevó a una determinación de la Policía Nacional hace unos días atrás", dijo Bertrand.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, confirmó que se iniciará un proceso de supervisión y certificación del personal policial encargado de estos trámites.
"La Secretaría de Seguridad con la Policía Nacional van a iniciar un proceso de supervisión y certificación de los miembros de la institución que están al frente de esos procesos para tratar de disminuir y erradicar los vicios de corrupción que se han dado históricamente detrás de este proceso de emisión de licencias", manifestó.
Velásquez también confirmó que la Secretaría de Seguridad trabaja en una propuesta para mejorar el otorgamiento de estos documentos y garantizar que el servicio no vuelva a suspenderse.
"Presentar un modelo que nos permita mejorar de manera definitiva este proceso de otorgamiento de licencia a conducir conforme a las mejores prácticas internacionales, garantizando que la población tenga un acceso fácil, tenga mejores condiciones de servicio y, por supuesto, que nunca se vaya a suspender por algunas de las dificultades que como Estado hemos tenido en los últimos años", expresó.
De esta manera, la emisión de licencias por primera vez estará disponible en las 18 cabeceras departamentales del país, pero bajo medidas de control más rigurosas.
La Secretaría de Seguridad implementará un proceso de supervisión y certificación de los policías encargados de emitir licencias de conducir.
Por su parte, el subdirector nacional de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Eduardo Enrique Lanza Lozano, adelantó que se establecerá un protocolo para regular las evaluaciones que deben aprobar los solicitantes.
"Comunicar a la población de nuestro país que se establecerá un protocolo de actuación en lo que se refiere a los exámenes teóricos y prácticos, siendo así que la misma modalidad de estos exámenes que se realiza actualmente en el municipio del Distrito Central van a ser replicados en las 18 juzgaturas departamentales", informó el subdirector.