Tegucigalpa, Honduras.- La moción aprobada la noche del martes en el Congreso Nacional surgió como respuesta directa a la disposición anunciada el pasado 17 de noviembre por la Secretaría de Seguridad mediante la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). Ese comunicado estableció que, a partir del 1 de diciembre de 2026, los permisos de conducir por primera vez se emitirían únicamente en las sedes de Tegucigalpa, en Francisco Morazán, y San Pedro Sula, en Cortés. De acuerdo con la información oficial difundida por las autoridades, las renovaciones seguirían realizándose con normalidad según los procedimientos vigentes, mientras que la emisión inicial quedaría concentrada en esas dos ciudades.

La Secretaría de Seguridad señaló que el cambio formaba parte de un proceso de licitación para contratar un nuevo sistema de emisión mediante la tercerización del servicio y la incorporación de herramientas tecnológicas. La DNVT anunció que desplegaría Brigadas Móviles en cuatro regiones, las cuales tenían el propósito de acercar tanto las emisiones por primera vez como las renovaciones a la población, aunque sus ubicaciones, fechas y requisitos quedaron sujetos a avisos posteriores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La determinación generó una fuerte oposición y malestar entre ciudadanos y sectores de los demás departamentos, al considerar que centralizar el trámite inicial en dos polos urbanos encarecía y complicaba el acceso al documento. Para los solicitantes de permisos por primera vez en el interior del país, la medida implicaba viajes costosos, pérdida de tiempo y dependencia de jornadas móviles aún por calendarizar para obtener un permiso indispensable para conducir. Ante la inconformidad generada por esa restricción y el impacto práctico sobre la población, el pleno del Congreso Nacional aprobó anoche por unanimidad una moción presentada por el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano.

El acuerdo aprobado exhorta formalmente a la DNVT, la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad a que continúen emitiendo los permisos de conducir en el país en lugar de adjudicar o concentrar esa labor en detrimento del servicio departamental. La iniciativa parlamentaria enfatiza la necesidad de garantizar la continuidad de este trámite esencial, dado que el permiso de conducir es un documento importante para movilizarse y desenvolverse legalmente en el territorio nacional. Asimismo, lo aprobado anoche solicita a Seguridad, la Policía Nacional y la DNVT que elaboren y presenten un proyecto orientado a establecer un procedimiento más ágil y expedito que facilite a los hondureños el acceso a este documento.