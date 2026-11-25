Tegucigalpa, Honduras.- El periodismo hondureño está de luto tras confirmarse el fallecimiento del reconocido periodista deportivo Rafael Alfonso Lazzari Morel, conocido popularmente como “La Cobra”, quien murió a los 80 años de edad. El comunicador falleció la noche del martes 24 de noviembre en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en Tegucigalpa, a causa de un paro cardíaco, según informaron sus familiares. La muerte de Lazzari representa una pérdida para el periodismo nacional, especialmente para la crónica deportiva, ámbito en el que construyó una amplia trayectoria y se convirtió en una de las figuras más reconocidas del país.

¿Quién era Rafael Lazzari?

Rafael Lazzari inició su carrera en los medios de comunicación como caricaturista deportivo en Diario El Cronista, donde comenzó a demostrar su talento y pasión por el deporte antes de incursionar en la redacción periodística.

Posteriormente, formó parte de Diario Tiempo y La Tribuna, donde alcanzó uno de los cargos más importantes de su trayectoria profesional al desempeñarse como jefe de la sección de deportes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Su estilo agudo, ingenioso y directo lo distinguió dentro de las salas de redacción, donde sus publicaciones y titulares llamaban la atención de los lectores por la creatividad y el sentido crítico con el que abordaba las noticias deportivas.

Precisamente, su sobrenombre de “La Cobra” se convirtió en una marca reconocida dentro del periodismo hondureño, especialmente por sus titulares picantes y su particular manera de contar las historias del deporte nacional.

Una de sus propuestas más recordadas fue la sección de entrevistas denominada “La Cobra Pregunta”, espacio en el que conversaba con protagonistas del ámbito deportivo y plasmaba su personalidad mediante preguntas directas y comentarios ingeniosos.

Su trayectoria también llegó a la radio

La pasión de Rafael Lazzari por el deporte no se limitó a los medios escritos, ya que también incursionó en la radio como integrante del programa La Tertulia Deportiva, transmitido por Radio Tegucigalpa. En ese espacio compartió micrófonos con reconocidas voces del periodismo hondureño como Renán Mejía, Wilfredo Alvarado, Cecilio Jiménez, Jorge Ochoa y Anael Arita, con quienes participó en conversaciones y análisis sobre la actualidad deportiva.

Además de su trayectoria en los medios de comunicación, Lazzari fue un destacado miembro del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y miembro fundador de la Asociación de Periodistas Deportivos, organizaciones vinculadas al desarrollo del periodismo especializado en el país.

