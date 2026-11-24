Julián Álvarez es pretendido por el mejor equipo del mundo y se revela la millonada que estarían dispuestos a pagar al Atlético de Madrid.
Julián Álvarez vuelve a ser protagonista de los rumores del mercado europeo, luego de aparecer en los planes del París Saint-Germain.
El equipo francés estaría interesado en contratar al delantero argentino para fortalecer su zona ofensiva.
Durante el pasado verano, el Barcelona intentó acercarse al futbolista con una propuesta cercana a los 100 millones de euros.
Sin embargo, el Atlético de Madrid rechazó cualquier posibilidad de negociar la salida del campeón del mundo.
Posteriormente, el Arsenal también consultó su situación y habría preparado una oferta que alcanzaba los 120 millones de euros.
Julián no contemplaba regresar a Inglaterra después de su experiencia con el Manchester City y terminó descartando esa posibilidad.
Ahora, el PSG aparece como un nuevo pretendiente y su entrenador, Luis Enrique, habría solicitado su incorporación.
Según el portal The Touchline, las lesiones de Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué modificaron los planes del conjunto parisino.
Ante este panorama, la institución francesa estaría valorando presentar una propuesta de aproximadamente 130 millones de euros por su fichaje.
La operación dependerá de las negociaciones con el Atlético, ya que las condiciones personales del atacante no serían un inconveniente.
Por ahora, el equipo de Diego Simeone no tendría intenciones de desprenderse de uno de sus futbolistas más importantes.
Aunque sus números goleadores no han sido destacados esta temporada, Julián ha ganado protagonismo en la creación de oportunidades y el funcionamiento ofensivo.
En la victoria 3-0 frente al Getafe, el argentino repartió dos asistencias y llegó a cinco en poco más de 800 minutos de competición.
Con Argentina también ha demostrado su capacidad goleadora, al marcar tres tantos en dos partidos amistosos durante la última fecha FIFA.
Mientras tanto, el delantero inició una nueva etapa profesional al dejar de trabajar con Fernando Hidalgo y pasar a ser representado por Pablo Barquero.