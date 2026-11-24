Honduras al borde del abismo, invitada de Concacaf sorprende y la goleada de México. Así fue la actividad de este martes en el Mundial Sub-17.
La segunda jornada del Mundial Sub-17 de Qatar 2026 dejó partidos emocionantes y resultados importantes en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.
Irlanda consiguió su primera victoria, Venezuela, Colombia y Serbia aseguraron su clasificación a los dieciseisavos de final y México firmó una contundente goleada.
Por su parte, Honduras volvió a perder y tendrá que jugarse sus últimas posibilidades ante Japón.
Irlanda consiguió su primera victoria del campeonato después de perder 2-1 ante Brasil en su debut. Maxim Afonin abrió el marcador al minuto 51 y Cillian Murphy amplió la ventaja al 64 para sellar su 2-0 ante Costa Rica.
Murphy también fue elegido como el mejor jugador del encuentro. Los ticos son últimos del grupo I, mientras que los europeos llegaron a tres puntos y dieron un paso importante hacia la clasificación.
Venezuela consiguió su segunda victoria consecutiva y aseguró su presencia en los dieciseisavos de final.
Román Lozada marcó el único gol al minuto 64, aprovechando un centro de Andy Saavedra para enviar el balón al fondo de la red con un cabezazo para sellar el 1-0 final.
Rumania terminó con diez jugadores por la expulsión de Rares Silitra al minuto 78. Los europeos tienen 0 puntos en el grupo K y peligran en ser eliminados.
Serbia confirmó su buen momento y consiguió su segunda victoria consecutiva. Dragan Anokic anotó desde el punto penal al minuto 11, después de una falta sobre Tadija Cojic. Japón intentó reaccionar, pero no encontró la manera de superar la defensa europea. Serbia aseguró su clasificación del grupo L a la siguiente ronda con seis puntos.
En el mismo grupo L, La Selección de Honduras volvió a decepcionar y sufrió su segunda derrota consecutiva en el Mundial Sub-17
La Bicolor cayó 2-0 ante Colombia y quedó muy comprometida en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.
Actualmente, acumula dos derrotas, cuatro goles recibidos y ninguno anotado. Su último partido será ante Japón, el viernes 27 de noviembre, donde estará obligada a ganar para mantener posibilidades de avanzar.
Colombia se metió a la siguiente fase al igual que Serbia con 6 unidades cada uno.
México le ganó 4-0 a Camerún y protagonizó una de las goleadas de la jornada para conseguir su segunda victoria consecutiva.
Miguel Rivera abrió el marcador al minuto 50, Adán Sánchez amplió la ventaja al 56 y Gerson Gutiérrez sentenció el encuentro con un doblete a los minutos 74 y 80.
El Tri llegó a seis puntos, con cinco goles a favor y ninguno en contra en sus primeros dos compromisos. De esta manera sella su clasificación en el grupo K.
Republica Dominicana dio una de las sorpresas de la jornada al derrotar 2-1 a Chile.
Daniel Fernández adelantó a República Dominicana al minuto 34 y Gabriel Florentino amplió la ventaja justo antes del descanso. Amaro Pérez descontó al 73, pero no fue suficiente para evitar la derrota chilena.
Los dominicanos llegan a 4 puntos en el grupo J y prácticamente tienen el boleto a dieciseisavos de final. Chile es segunda con 3 unidades.
Brasil consiguió una victoria sufrida 1-0 ante Tanzania. Richard Wendel anotó el único tanto del compromiso al minuto 15, después de aprovechar una jugada ofensiva de Rodrigo Júnior.
Tanzania también generó peligro y tuvo oportunidades para igualar, pero Brasil consiguió mantener la ventaja. Con este resultado, los brasileños aseguraron su clasificación a la siguiente ronda.
Argelia consiguió una victoria importante 2-1 frente a Montenegro en el cierre de su compromiso. Los africanos lograron sumar tres puntos y mantenerse en la pelea por un boleto a la siguiente ronda. El resultado también dejó al grupo J con una lucha interesante de cara a la última jornada.