Compañero de Messi jugará en Honduras, bombazo de Agustín Auzmendi y buenas noticias en Olimpia. Así se mueve el mercado de fichajes en Honduras.
Agustín Auzmendi - El delantero que brilló en Motagua ha tenido un destacado paso por Gimnasia La Plata en la primera división argentina, quien ejercerá la compra definitiva de sus ficha por unos 900 mil dólares al Godoy Cruz.
Dereck Moncada - El buen momento del delantero en el Lugano y su consolidación como titular en la Selección de Honduras han despertado el interés y las especulaciones sobre su próximo destino.
El portal Talent Radar puso sobre la mesa la posibilidad de que dé el salto a la Bundesliga alemana. “Los clubes que actualmente ocupan las posiciones del uno al diez en la Bundesliga deberían considerar seriamente reservar un boleto a Suiza y observar más de cerca a este joven hondureño”, destacó.
Edwin Solani - El delantero hondureño reconoció que su contrato en Platense está por finalizar y que todavía no tiene definido dónde continuará su carrera. “Me quedo sin contrato, eso lo dejo en manos de Dios. No puedo adelantar si me voy o me quedo, no sé lo que vaya a pasar. De mi parte, estar enfocado en estos últimos dos partidos y cerrar de la mejor manera”, declaró.
Juanfran García - El entrenador español habló sobre su futuro en el Independiente de Siguatepeque y dejó claro que tiene contrato vigente por dos temporadas más. “Tengo dos años de contrato con Independiente, me han tratado bien”, manifestó.
Además, señaló que espera que la directiva le incorpore nuevos futbolistas para fortalecer la plantilla.
Marlon Licona - El técnico Reynaldo Tilguath confirmó su interés en contar con el guardameta para reforzar al Platense. La salida del portero del ciclón azul parece cada vez más cercana y el conjunto porteño estaría dispuesto a negociar para hacerse con sus servicios.
El técnico Javier López confirmó que Motagua buscará incorporar tres futbolistas para el próximo torneo y que ya tienen identificadas las posiciones que necesitan reforzar. “Deberíamos agregar tres jugadores en puestos que ya le señalamos al director deportivo. La búsqueda y negociación están en manos de Emilio”, expresó.
Camavinga Núñez - El delantero vuelve a sonar como posible refuerzo del Real España, equipo donde comenzó su carrera futbolística. El propio jugador confirmó que han existido conversaciones para un posible regreso, aunque aclaró que todavía no hay nada definido. “Sería lindo llegar, ahora mismo no hay nada concreto. Pero las pláticas han estado y quizá cuando esté más cerca de terminar mi contrato podrían concretarse las cosas”, manifestó.
Diego Vázquez - El DT argentino sufrió un duro golpe en su primera etapa al frente del Alianza de El Salvador. No logró cumplir el objetivo de clasificar al equipo a la liguilla y quedó eliminado de la lucha por el título. Pese al fracaso deportivo, la directiva mantendrá su confianza en el estratega, quien continuará al frente del conjunto salvadoreño.
Eduardo Espinel - El técnico uruguayo seguirá al mando de Olimpia el próximo torneo, pese a rumores de su posible salida.
Michael Chirinos - El atacante habló anunció su retiro en dos años más: “Mi idea es retirarme a los 33 o 34 años. Espero hacerlo en Olimpia y, si no se da, dejaré el alma aquí y me dedicaré a trabajar en otro equipo”, expresó.
Edwin Rodríguez - Mario Manuel Villeda, directivo del Olimpia, confirmó que el mediocampistas melenudo no finaliza su contrato con los albos este año, por lo que seguirá jugando el próximo torneo.
Además, confirmó que ya hay conversaciones con el cuerpo técnico sobre la posibilidad de renovar algunos jugadores.
Darlin Mecía - El Montevideo Wanderers tiene hasta el próximo 15 de diciembre para decidir si ejecuta la opción de compra por el futbolista hondureño, quien pertenece al Real España. El equipo uruguayo deberá definir si apuesta por quedarse definitivamente con los servicios del jugador o si este regresa a las filas del conjunto aurinegro.
Droopy Gómez - Carlos Eduardo Espina, presidente del Victoria, confirmó su interés en fichajes al volante argentino si llega a salir de Motagua.
Reynaldo Tilguath - El técnico adelantó que Platense tendrá una importante reestructuración de cara al torneo Clausura 2027. “Mínimo se pueden ir ocho y mínimo tienen que venir de ocho a diez”, explicó.
Lesther García - El hondureño se queda sin contrato con el Inter Miami y sería nuevo jugador de Real España. EL HERALDO conoció que el defensor incluso ya entrena con los aurinegros.
Erick "Yio" Puerto - El delantero estará arribando en los próximos días a Honduras a la espera que se defina su futuro. Los 4 grandes de Liga Nacional quieren ficharlo.