Se quiere ir del Barcelona por este inconveniente con Hansi Flick, pero existe un gran problema que tiene a la directiva azulgrana inquieta.
El futuro de Alejandro Balde en el FC Barcelona comienza a generar incertidumbre de cara al mercado de fichajes de invierno, donde varios equipos europeos siguen de cerca su situación.
Manchester United, Liverpool y Juventus aparecen entre los principales interesados en hacerse con los servicios del lateral izquierdo.
Su representante, Jorge Mendes, ya comenzó a mover sus contactos y ha sostenido conversaciones con algunos de los clubes que pretenden incorporarlo.
Según el portal británico TEAMtalk, el agente portugués ha trasladado al Manchester United y al Liverpool las condiciones económicas para negociar por el futbolista.
La valoración que maneja el entorno de Balde ronda los 40 millones de euros, aunque también existe la posibilidad de negociar una cesión con opción de compra.
El defensor habría perdido protagonismo en los planes del entrenador Hansi Flick, una situación que podría facilitar su salida del conjunto azulgrana.
El Manchester United aparece como uno de los destinos con mayores posibilidades, especialmente por la llegada de Mauricio Pochettino al banquillo de Old Trafford.
El técnico argentino conoce las características del fútbol español y considera que Balde tiene condiciones interesantes para fortalecer el costado izquierdo de su equipo.
La velocidad, juventud y capacidad ofensiva del lateral son aspectos que encajan con las necesidades del nuevo proyecto deportivo del United.
El Liverpool tampoco pierde de vista al jugador y ya conoce las exigencias económicas que ha presentado Jorge Mendes, aunque todavía analiza otras alternativas para enero.
Desde Italia también aparece la Juventus, que considera al futbolista del Barcelona una opción atractiva para solucionar sus problemas en el lateral izquierdo.
El entrenador Luciano Spalletti busca reforzar esa posición y ve con buenos ojos la posibilidad de incorporar a Balde mediante una cesión durante la segunda mitad de la temporada.
Sin embargo, el conjunto italiano no contempla realizar una inversión cercana a los 40 millones de euros y prefiere una operación que no implique un gasto inmediato demasiado elevado.
El principal obstáculo para el Barcelona es que ninguno de los pretendientes parece dispuesto a pagar ahora por un traspaso definitivo, pues todos estudian una cesión hasta junio con opción de compra.
Esta situación deja al director deportivo Deco ante una decisión complicada, ya que una salida temporal de Balde apenas representaría un ahorro salarial cercano a los seis millones de euros brutos, muy lejos de los ingresos que conseguiría el club con una venta definitiva.