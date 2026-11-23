Dos selecciones clasificaron a dieciseisavos de final y Concacaf sufre dura paliza: Así se vivió el segundo día de la jornada 2 del Mundial Sub-17.
El segundo día de acción de la jornada 2 del Mundial Sub-17 de Qatar 2026 dejó goleadas escandalosas, tripletes, remontadas y partidos que tuvieron emociones hasta el último minuto.
España y Senegal fueron protagonistas de las victorias más contundentes, mientras Uzbekistán también dio un espectáculo ofensivo.
España pasó por encima de Fiyi con una auténtica exhibición de fútbol y le recetó una goleada de 15-0.
Rafa Cruz se robó todos los reflectores con cinco anotaciones, Roberto Tomás firmó un triplete y Guillermo Trujillano también consiguió tres tantos; los españoles marcaron nueve veces antes del descanso.
La roja es líder con 6 puntos y se mete a dieciseisavos, mientras que Fiyi es última con 0 unidades en el grupo H.
Croacia no tuvo piedad de Tayikistán y consiguió una victoria contundente 4-0 para dejar claro que quiere pelear por cosas importantes.
Jona Benkotic se llevó todos los aplausos con un triplete, dos de sus anotaciones desde el punto penal, mientras Jakov Dedic puso la sentencia.
Los croatas son segundos del Grupo F con 4 puntos, mientras que Tayikistán tiene 3 unidades.
¡Ocho goles y un auténtico espectáculo! Jamaica golpeó primero en dos ocasiones con Kelvin Brown, pero Uzbekistán reaccionó, le dio vuelta al marcador y terminó pasando por encima 6-2 sobre los caribeños.
Sukhrob Sadirjanov firmó un triplete y fue la gran pesadilla de la defensa jamaiquina. Uzbekistán sumó sus primeros 3 puntos y es segundo lugar del grupo E, mientras que Jamaica es último con 0 unidades y está prácticamente eliminada.
Senegal protagonizó otra paliza histórica al humillar 9-0 a Cuba y demostrar que su poderío ofensivo está para grandes cosas.
Ibrahima Dione y Séga Fall Mbodji marcaron dobletes, mientras Ibrahima Konté también se lució con una jugada individual en la que dejó atrás a cinco rivales antes de anotar. Los africanos son primer lugar del grupo F, mientras que Cuba es último con 0 unidades y también está matemáticamente eliminada.
Italia tuvo que sudar para quedarse con los tres puntos frente a Costa de Marfil en un encuentro que se complicó hasta el último instante.
Francesco Gasparello y Olivieri marcaron para los europeos, mientras Harafat Diabaté descontó desde el punto penal en el minuto 90+10 para el 2-1 final.
Los italianos están en la cima del grupo E con 6 puntos, mientras que Costa de Marfil es tercero con 3 unidades.
Marruecos dejó escapar una victoria que parecía tener encaminada y terminó 2-2 repartiendo puntos frente a China.
Los asiáticos consiguieron complicarle la vida a los africanos en un encuentro que terminó con cuatro anotaciones y dejó sabor a poco para los marroquíes. Marruecos es segundo con cuatro puntos y China es tercero con 1 unidad en el grupo H.
Nueva Zelanda estaba dando un golpe importante frente a Vietnam, al conseguir una ventaja de 3-2 cuando el encuentro llegaba al minuto 82. Los vietnamitas lograron evitar una derrota que podía complicar sus aspiraciones en el campeonato. Ambos equipos están en la zona baja del grupo G con apenas 1 punto.
¡Mali dio la sorpresa! Los africanos ganaron 2-1 a Bélgica y son líderes del Grupo G. Ya sellaron su boleto a la siguiente fase, mientras que Bélgica deberá esperar.
La Selección de Honduras buscará mañana sumar sus primeros 3 puntos cuando enfrente a Colombia por el grupo L.