Doha, Qatar.- La Selección de Honduras quedó contra las cuerdas en el Mundial Sub-17 de la FIFA. La Mini-H sufrió una nueva derrota en la competición, esta vez por 2-0 frente a Colombia, y quedó al borde de la eliminación en el certamen que se disputa en Catar. El equipo dirigido por Merling Paz ha perdido los dos partidos que ha disputado hasta el momento, un panorama que complica seriamente sus posibilidades de clasificación. Después de un comienzo adverso, Honduras se encuentra obligada a buscar una victoria en su próximo compromiso y, además, deberá estar pendiente de los resultados de los demás grupos para conocer si todavía tiene opciones de meterse entre los mejores terceros lugares.

La derrota frente a Colombia representa otro duro golpe para las aspiraciones de los juveniles hondureños, que ahora tienen poco margen de error. Aunque las posibilidades matemáticas de avanzar dependerán de los resultados y de los criterios de desempate, la realidad es que la Bicolor necesita sumar de tres en su último encuentro para alimentar la esperanza de continuar en la competición mundialista. La Mini-H volverá a tener actividad este viernes 27 de noviembre, cuando se enfrente a su similar de Japón en un duelo que puede marcar el destino de la selección catracha en el torneo. El encuentro está programado para comenzar a las 7:00 de la mañana, hora de Honduras, y representa una oportunidad para cerrar la fase de grupos con una victoria y aspirar a una clasificación agónica.

La derrota frente a Colombia representa otro duro golpe para las aspiraciones de los juveniles hondureños, que ahora tienen poco margen de error. Aunque las posibilidades matemáticas de avanzar dependerán de los resultados y de los criterios de desempate, la realidad es que la Bicolor necesita sumar de tres en su último encuentro para alimentar la esperanza de continuar en la competición mundialista. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La Mini-H volverá a tener actividad este viernes 27 de noviembre, cuando se enfrente a su similar de Japón en un duelo que puede marcar el destino de la selección catracha en el torneo. El encuentro está programado para comenzar a las 7:00 de la mañana, hora de Honduras, y representa una oportunidad para cerrar la fase de grupos con una victoria y aspirar a una clasificación agónica.

El panorama, sin embargo, no será sencillo. Japón también llega golpeado después de perder sus dos primeros compromisos, incluido el partido de este martes frente a Serbia, que terminó con marcador de 1-0 a favor del combinado europeo. Por esa razón, el enfrentamiento entre hondureños y japoneses tendrá un ingrediente especial: ambas selecciones necesitan reaccionar para evitar despedirse del Mundial sin haber conseguido los resultados esperados. FORMATO Cabe recordar que el Mundial Sub-17 se disputa con un formato ampliado de 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros lugares de cada sector avanzan directamente a los dieciseisavos de final, mientras que los ocho mejores terceros también consiguen un boleto a la siguiente ronda.

El panorama, sin embargo, no será sencillo. Japón también llega golpeado después de perder sus dos primeros compromisos, incluido el partido de este martes frente a Serbia, que terminó con marcador de 1-0 a favor del combinado europeo. Por esa razón, el enfrentamiento entre hondureños y japoneses tendrá un ingrediente especial: ambas selecciones necesitan reaccionar para evitar despedirse del Mundial sin haber conseguido los resultados esperados. FORMATO Cabe recordar que el Mundial Sub-17 se disputa con un formato ampliado de 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros lugares de cada sector avanzan directamente a los dieciseisavos de final, mientras que los ocho mejores terceros también consiguen un boleto a la siguiente ronda.

Este sistema permite que algunas selecciones continúen en la competición pese a no terminar entre los dos primeros puestos de sus grupos. Sin embargo, para Honduras, el camino se ha complicado después de encadenar dos derrotas, por lo que necesitará sumar una victoria ante Japón y esperar que los resultados de los demás sectores jueguen a su favor. La Mini-H todavía tiene un último desafío por delante, pero ya no depende únicamente de sí misma para seguir soñando. El duelo ante los nipones será determinante para definir si la selección hondureña logra aferrarse a sus posibilidades o si termina despidiéndose prematuramente de la cita mundialista.