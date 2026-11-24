La "H" mostró orden defensivo durante gran parte del compromiso ante el conjunto cafetero, sosteniendo el empate sin goles hasta el tramo final. Sin embargo, la expulsión de Diego Matute al minuto 54 condicionó el trámite para los catrachos. Colombia aprovechó la superioridad numérica en el cierre con anotaciones de Matías Caicedo (75') y José Escorcia (83'), sellando un 2-0 que deja a los sudamericanos y a Serbia —que venció 1-0 a Japón en el otro duelo de la jornada— con boleto asegurado a los dieciseisavos de final.

Doha, Qatar .- La Selección Sub-17 de Honduras quedó contra las cuerdas en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026. Tras su derrota por 2-0 frente a Colombia en la segunda jornada, la escuadra dirigida por Merling Paz acumula dos caídas consecutivas —sumando el revés inicial por idéntico marcador ante Serbia — y cerrará su participación en la fase de grupos este viernes 27 de noviembre a las 7:00 a.m. (hora de Honduras ) frente a Japón , en un duelo de matar o morir en el complejo Aspire Zone de Rayán.

Con Serbia y Colombia inalcanzables en los dos primeros puestos con 6 unidades, la única vía de supervivencia para Honduras es pelear por uno de los ocho boletos destinados a los mejores terceros lugares de los doce grupos del torneo.

Para mantener viva la esperanza, la Bicolor necesita cumplir con una combinación exigente:

Ganar obligatoriamente a Japón: Un empate o una derrota deja eliminadas a ambas selecciones. El triunfo le permitiría a Honduras alcanzar los 3 puntos y quedarse con el tercer puesto del Grupo L.

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Mejorar la diferencia de goles: Actualmente Honduras tiene un saldo de -4 (sin goles a favor y cuatro en contra). Ganar por el mayor margen posible ante los nipones es vital para superar en el criterio de desempate a los terceros lugares de los demás sectores que también cierren con 3 unidades.

Esperar resultados en otros grupos: Con 3 puntos en la bolsa, el combinado catracho deberá aguardar a que al menos cuatro de los otros once terceros lugares no superen esa barrera de puntos o queden por debajo en diferencia de goles.