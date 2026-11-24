Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este martes 24 de noviembre las cuatro masacres registradas el pasado 18 de noviembre en el municipio de Yorito, departamento de Yoro, que dejaron un saldo de 12 personas fallecidas. El organismo internacional manifestó su preocupación por la gravedad de los hechos violentos, especialmente porque entre las víctimas se encontraba Delma Olvera, regidora municipal y defensora del pueblo tolupán. Olvera fue asesinada junto a su esposo y su hija durante uno de los ataques registrados en la zona, un hecho que también despertó preocupación por los posibles vínculos entre la violencia y la defensa de los territorios indígenas.

Ante este escenario, la CIDH instó al Estado de Honduras a desarrollar investigaciones exhaustivas para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los asesinatos.

Asimismo, solicitó que dentro de las líneas de investigación se considere la labor de defensa territorial que desempeñaba Olvera, tomando en cuenta las amenazas que había denunciado antes de su muerte. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Masacres, toque de queda e inicio de una "guerra"

Los hechos violentos ocurrieron durante la madrugada del miércoles 18 de noviembre en las comunidades de Vallecillos y Pacayal, en el municipio de Yorito, donde se reportaron cuatro escenarios distintos de ataques armados.

Nueve personas murieron en el sector de Vallecillos, mientras que otras tres fueron asesinadas en la comunidad de Pacayal, entre ellas la regidora municipal y sus familiares. Tras los ataques, integrantes del denominado "Cartel del Diablo" se atribuyeron la autoría de las cuatro masacres mediante videos difundidos en redes sociales, en los que justificaron los asesinatos bajo el argumento de que las víctimas habrían desobedecido sus órdenes y proporcionado información a la Policía Nacional. En respuesta, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) ordenó reforzar la presencia policial y militar en el departamento de Yoro, declarado como territorio de alto riesgo, además de establecer restricciones a la circulación de personas y vehículos. Entre las medidas se estableció un toque de queda de 9:00 p.m. a 4:00 a.m. en los municipios de Yorito, Sulaco y Victoria, así como la prohibición de que dos hombres se movilicen en una misma motocicleta.