La regidora de Yorito, Delma Yolanda Olvares, de 44 años, fue asesinada con armas de grueso calibre junto a su esposo y una de sus hijas en la comunidad de El Payacal, en el municipio de Yorito, en una de las cuatro masacres simultáneas registradas durante la madrugada en el departamento de Yoro. ¿Quién era Olvera? Los detalles de su perfil de lucha a continuación.