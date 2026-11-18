La regidora de Yorito, Delma Yolanda Olvares, de 44 años, fue asesinada con armas de grueso calibre junto a su esposo y una de sus hijas en la comunidad de El Payacal, en el municipio de Yorito, en una de las cuatro masacres simultáneas registradas durante la madrugada en el departamento de Yoro. ¿Quién era Olvera? Los detalles de su perfil de lucha a continuación.
Olvera era una reconocida líder indígena y madre de familia que tenía más de una década oponiéndose a la minería en su comunidad, El Payacal.
Fue la primera presidenta de la tribu Mina Honda, en Yorito, y para ese entonces ejercía como fiscal en la tribu, pero uno de sus logros más grandes fue haber contribuido a que Yorito fuera declarado territorio libre de minería.
Olvera cursó sus estudios escolares hasta el sexto año, sin embargo, sus limitaciones para seguir estudiando nunca detuvieron su liderazgo y valor para defender los territorios".
La ambientalista no trabajaba sola, se apoyaba en la Iglesia Iglesia Católica, la alcaldía de Yorito, ASONOG, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) y Bosques del Mañana.
La muerte de Olvera y sus parientes fue uno de los cuatro ataques armados confirmados por las autoridades en Yoro. Las otras tres masacres ocurrieron en Vallecillo, dos en viviendas y una en un campo de fútbol.
Las cuatro masacres se las atribuyó el Cártel del Diablo, estructura criminal que publicó historias y videos de los múltiples asesinatos a través de un perfil de Facebook denominado JT TJ.
Sin embargo, en redes sociales ha trascendido un video en el que la ambientalista había hecho pública su preocupación por las constantes amenazas que le hacían por su defensa al territorio. "No es fácil defender el territorio, sufrimos amenazas, pero como mujer y defensora estoy dispuesta a ofrendar mi vida por la tierra", dijo Olvera en un fragmento de video.
Tras los múltiples asesinatos, las autoridades en materia de seguridad han sido bastante escuetas, únicamente se han limitado a confirmar el número de muertes que es de 12 fallecidos. Hasta ahora no han dado detalles de las demás víctimas.
Por su parte, el presidente Nasry Asfura convocó a una reunión de emergencia en Casa Presidencial, poco después de que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, solicitara una intervención en el departamento en Yoro tras las masacres.
Los nuevos crímenes múltiples se suman a la preocupante cifra de muertes en el país. Honduras acumula 31 masacres que han dejado un saldo de 148 víctimas, según el nuevo recuento del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
De momento, las autoridades policiales se mantienen realizando patrullajes en Yorito, sin embargo, el Cártel del Diablo anunció que estas cuatro masacres solo eran un aviso para que los pobladores dejen de darle información a la Policía, dejando entrever que esperen más muertes si no acatan sus órdenes.