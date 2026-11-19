A través de un comunicado, recordó al Estado su obligación a adoptar medidas de prevención en materia de derecho internacional cuando conoce o debería conocer los riesgos reales e inminentes para la vida e integridad personal.

La investigación debe estar orientada a determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos, identificar a las personas responsables, tanto materiales como intelectuales y establecer el móvil que motivó dichos actos de extrema violencia, instó el Conadeh.

Tegucigalpa, Honduras.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ( CONADEH ) condenó este jueves las masacres registradas en la comunidad de Vallecillo y Pacayales, en Yorito , Yoro, y demandó una investigación seria, objetiva y rigurosa para que estos crímenes no queden impunes.

Finalmente, recomendó que la respuesta del Estado ante estas muertes "no se reduzca a operativos temporales de seguridad, sino que incorpore una intervención integral, sostenida y coordinada en el territorio".

La titular del CONADEH, Blanca Saraí Izaguirre, pidió además "evitar conclusiones anticipadas, preservar los elementos de prueba determinantes y considerar todas las hipótesis razonables vinculadas al contexto de conflictividad que presenta el departamento de Yoro".

CONADEH demanda una investigación seria, objetiva y rigurosa para evitar impunidad

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) expresó hoy su preocupación y condena por los hechos de extrema violencia registrados en la comunidad de Vallecillo y Pacayales, en el departamento de Yoro y demandó una investigación seria, objetiva y rigurosa para que estos crímenes no queden impunes

Dicha investigación, según el CONADEH, debe estar orientada a determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos, identificar a las personas responsables, tanto materiales como intelectuales y establecer el móvil que motivó dichos actos de extrema violencia

A través de un comunicado, el CONADEH, recordó al Estado hondureño su obligación reforzada de la adopción de medidas de prevención en materia del derecho internacional cuando conoce o debería conocer los riesgos reales e inminentes para la vida e integridad personal.

COMUNICADO No. 18-2026

La Titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Abg. Blanca Saraí Izaguirre, en el ejercicio de su mandato convencional, constitucional y legal, con independencia funcional, técnica y de criterio; ante los hechos de violencia suscitados en la en las comunidades de Vallecillo y Pacayales, se pronuncia en los términos siguientes:

1. El CONADEH expresa suma preocupación y condena enérgicamente los hechos de extrema violencia registrados en las comunidades de Vallecillo y Pacayales, Departamento de Yoro, los cuales se producen en un contexto marcado por la conflictividad social, disputas territoriales, violencia recurrente, la presencia de actores armados y, graves violaciones de derechos humanos.

2. En virtud de lo anterior, esta Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), expresa su especial preocupación por la identificación aproximada de la muerte de 12 personas de dicha zona, entre ellas niñas, niños, mujeres, hombres y una regidora municipal indígena Tolupana y, demanda a las autoridades competentes el desarrollo de una investigación seria, objetiva, diligente y rigurosa, orientada a determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos, identificar a las personas responsables, tanto materiales como intelectuales y establecer el móvil que motivó dichos actos de extrema violencia.

Tal investigación debe conducir a evitar conclusiones anticipadas, preservar los elementos de prueba determinantes y considerar todas las hipótesis razonables vinculadas al contexto de conflictividad que presenta el Departamento de Yoro.

3. En este contexto, el CONADEH, recuerda al Estado su obligación reforzada de la adopción de medidas de prevención en materia del derecho internacional cuando conoce o debería conocer los riesgos reales e inminentes para la vida e integridad personal.

Sumado a ello, el Comité de Derechos Humanos a la luz del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativo al derecho a la vida, ha sostenido que el deber de proteger implica adoptar medidas positivas razonables frente a amenazas previsibles, incluso cuando provengan de actores no estatales, sean particulares o entidades privadas.

4. Finalmente, el CONADEH hace un llamado urgente al Estado para que la respuesta frente a los actos de extrema violencia ocurridos en las comunidades de Vallecillo y Pacayales y, en toda la región del Departamento de Yoro, no se reduzca a operativos temporales de seguridad, sino que incorpore una intervención integral, sostenida y coordinada en el territorio orientada a atender todos los factores estructurales de la conflictividad social y la seguridad ciudadana, considerando especialmente a los grupos y personas colocadas en situación de vulnerabilidad.