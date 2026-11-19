Tegucigalpa, Honduras.- La Conferencia Episcopal de Honduras expresó su solidaridad este jueves con las familias de las 12 personas asesinadas en los homicidios múltiples registrados en el departamento de Yoro, y manifestó su preocupación por la zozobra y la incertidumbre que enfrenta la población.
A través de un mensaje de solidaridad, los obispos de la Iglesia Católica señalaron que recibieron con "profunda tristeza y dolor" la noticia de los hechos violentos ocurridos durante las primeras horas del miércoles.
"Enviamos nuestra solidaridad a las familias dolientes y les aseguramos nuestra cercanía espiritual y fraterna", expresa el comunicado, en el que también manifiestan que se unen en oración por el descanso eterno de las personas fallecidas.
En el mensaje, la Conferencia Episcopal sostuvo que Honduras merece y necesita vivir en paz, al tiempo que recordó que las comunidades y las familias tienen derecho a luchar y esforzarse por un mundo mejor para sus hijos. "Honduras merece y necesita vivir en paz", apuntaron.
Asimismo, consideró que esa esperanza exige "una respuesta pronta y efectiva de parte de las autoridades correspondientes".
Los representantes de la Iglesia católica también pidieron la intercesión de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras, para que el país avance en su compromiso de convertirse en constructor del bien común y de la paz verdadera.