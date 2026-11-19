Tegucigalpa, Honduras.- La Conferencia Episcopal de Honduras expresó su solidaridad este jueves con las familias de las 12 personas asesinadas en los homicidios múltiples registrados en el departamento de Yoro, y manifestó su preocupación por la zozobra y la incertidumbre que enfrenta la población.

A través de un mensaje de solidaridad, los obispos de la Iglesia Católica señalaron que recibieron con "profunda tristeza y dolor" la noticia de los hechos violentos ocurridos durante las primeras horas del miércoles.

"Enviamos nuestra solidaridad a las familias dolientes y les aseguramos nuestra cercanía espiritual y fraterna", expresa el comunicado, en el que también manifiestan que se unen en oración por el descanso eterno de las personas fallecidas.