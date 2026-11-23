Tegucigalpa, Honduras.- Un juez dictó detención judicial contra María de los Ángeles Benítez Mercado, mientras que su padre, Rodolfo Benítez Quintanilla, recibió medidas sustitutivas a la detención judicial. Ambos son acusados del presunto delito de tráfico ilícito de personas agravado, en un caso relacionado con la muerte de 53 migrantes en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Los dos imputados deberán comparecer nuevamente ante el juez en la audiencia inicial que se realizará el próximo miércoles 25 de noviembre, como parte del proceso judicial que busca establecer su presunta participación en el traslado irregular de migrantes hacia Estados Unidos. De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, Benítez Mercado y su padre estarían vinculados con una estructura dedicada al tráfico ilícito de personas y habría participado en el traslado de varios hondureños, entre ellos compatriotas que desafortunadamente murieron dentro de un tráiler al ser abandonados a su suerte en un sector de San Antonio, Texas.

Las investigaciones policiales señalan que la organización era coordinada en Honduras por María de los Ángeles Benítez Mercado, conocida con el alias de "Ángela". Según las diligencias de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC), la mujer presuntamente negociaba los costos de los viajes y organizaba la logística para sacar a los migrantes del país por puntos fronterizos no habilitados.

Tragedia a la que los vinculan

La hondureña sería parte de una estructura transnacional junto a guatemaltecos y mexicanos, captaban, trasladaban, alojaban y movilizaban a personas que buscaban llegar de manera irregular a Estados Unidos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El caso está relacionado con la tragedia ocurrida el 27 de junio de 2022, cuando las autoridades estadounidenses encontraron 53 migrantes sin vida dentro de un tráiler abandonado en San Antonio, Texas. Entre las víctimas se encontraban siete hondureños, la mayoría de ello jóvenes procedentes del occidente del país.