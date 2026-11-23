Yoro, Honduras.- Seis presuntos integrantes de la Pandilla 18 fueron detenidos durante un operativo policial desarrollado este lunes 23 de noviembre en la aldea Santa Cruz, municipio de Yorito, departamento de Yoro, luego de un enfrentamiento con las autoridades.
Durante el procedimiento, los agentes decomisaron varias armas de fuego que estaban en poder de los detenidos, quienes serán puestos a disposición de las autoridades competentes para desarrollar las investigaciones correspondientes y determinar si tienen responsabilidad en los hechos que se les atribuyen.
Entre las armas encontradas hay fusiles AR-15, una granada de mano de fragmentación, escopetas, pistolas, equipos de comunicación y varios cargadores con municiones a granel de diferente calibre. Hasta ahora, no se han proporcionado mayores detalles sobre las identidades de los detenidos.
El operativo se desarrolló en medio de las acciones de seguridad que mantienen las autoridades en diferentes comunidades del departamento de Yoro, con el propósito de identificar y detener a personas presuntamente vinculadas con organizaciones criminales.
Medidas ante la ola de violencia
Los municipios de Yorito, Sulaco y Victoria, en el departamento de Yoro, mantienen restricciones de circulación para personas y vehículos desde el jueves 19 de noviembre, como parte de las medidas de seguridad adoptadas por la presencia de estructuras criminales en la zona.
Dicha restricción estará vigente diariamente en un horario de 9:00 de la noche a 4:00 de la mañana, tras la declaratoria de Yoro y municipios aledaños como Territorio de Alto Riesgo por parte del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
Entre las disposiciones también figura la prohibición de que dos hombres circulen a bordo de una misma motocicleta, aunque hay excepciones para el personal de salud, socorro, Bomberos, Cruz Roja, Copeco, Ministerio Público, Poder Judicial y las instituciones de Seguridad y Defensa Nacional, siempre que se encuentren cumpliendo sus funciones.
Esta medida responde a la presencia activa de organizaciones criminales, entre ellas el denominado "Cartel del Diablo", que en su última aparición en redes sociales amenazó con "desaparecer casi la mitad de Yoro".