Yoro, Honduras.- Seis presuntos integrantes de la Pandilla 18 fueron detenidos durante un operativo policial desarrollado este lunes 23 de noviembre en la aldea Santa Cruz, municipio de Yorito, departamento de Yoro, luego de un enfrentamiento con las autoridades.

Durante el procedimiento, los agentes decomisaron varias armas de fuego que estaban en poder de los detenidos, quienes serán puestos a disposición de las autoridades competentes para desarrollar las investigaciones correspondientes y determinar si tienen responsabilidad en los hechos que se les atribuyen.

Entre las armas encontradas hay fusiles AR-15, una granada de mano de fragmentación, escopetas, pistolas, equipos de comunicación y varios cargadores con municiones a granel de diferente calibre. Hasta ahora, no se han proporcionado mayores detalles sobre las identidades de los detenidos.