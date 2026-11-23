Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional deberá elegir al nuevo titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) antes del próximo 20 de diciembre, según el llamado realizado por el aspirante a dirigir la institución, Andrés Pavón, quien también pidió que el proceso se desarrolle sin condicionamientos políticos. En ese sentido, Pavón manifestó que el país necesita un “rostro humano” en materia de derechos humanos y sostuvo que este proceso permitirá proyectar ante la comunidad internacional el nivel ético y moral de la sociedad hondureña. “Recuerde que los derechos humanos son la columna vertebral del Estado, y Honduras necesita un rostro humano en este sentido, un rostro humanitario, demostrarle al mundo que la estatura ética y moral del pueblo de Honduras está al nivel del respeto”, expresó.

Asimismo, el aspirante señaló que la Constitución de la República contiene más de 200 artículos relacionados con el tratamiento de los derechos humanos dentro de la doctrina constitucional, por lo que consideró necesario que el país demuestre un alto nivel de compromiso en esta materia.



Proceso de elección

Sobre el procedimiento para seleccionar al nuevo comisionado, Pavón indicó que el Congreso Nacional deberá evaluar las diferentes postulaciones y elegir entre las personas que cumplan con los requisitos establecidos en la legislación hondureña. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, anticipó que la designación generará un debate entre los diputados debido a que existen varias propuestas para ocupar la titularidad del organismo durante el próximo período (2027-2033). Paralelamente, Pavón expresó su expectativa de que la elección no responda a intereses partidarios ni esté condicionada por acuerdos políticos, al cuestionar que los procesos de elección de segundo grado puedan estar sujetos a ese tipo de influencias. De acuerdo con la Ley Orgánica del Conadeh, la persona que asuma la titularidad de la institución debe ser elegida por el Congreso Nacional para un lapso de seis años, mediante mayoría de votos, con posibilidad de reelección.