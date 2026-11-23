"Desde el Congreso tenemos que exigirles resultados en nombre del pueblo, ya no hay excusa, y por eso los vamos a citar este jueves a las 11:00 de la mañana a todos los operadores de justicia para que nos rindan un informe porque esta lucha no solo es en Yoro", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

El anuncio lo realizó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, quien destacó que el Legislativo ejercerá su facultad de control político y fiscalización para evaluar la efectividad de las herramientas jurídicas otorgadas a los cuerpos policiales, militares y judiciales en el combate contra las estructuras criminales.

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional convocará oficialmente a la Secretaría de Seguridad y a los operadores de justicia para que comparezcan ante el Poder Legislativo el jueves 26 de noviembre, a las 11:00 de la mañana, con el objetivo de presentar el primer informe de resultados de los cuatro paquetes de reformas penales aprobados.

La comparecencia está prevista casi un mes después de que el pleno del Congreso Nacional aprobara, el 27 de octubre de 2026, el cuarto y último paquete de reformas penales, mediante el Decreto Legislativo 258-2026, publicado el 30 de octubre en el diario oficial La Gaceta, número 37,282.

La normativa especial endureció las penas contra integrantes de maras, pandillas y asociaciones terroristas; estableció la prisión preventiva obligatoria en centros penales de máxima seguridad; amplió a 48 horas el plazo de detención administrativa para la presentación ante la autoridad judicial y habilitó allanamientos sin orden previa en casos de urgencia.

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Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, destacó el despliegue de más de 1,000 efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el departamento de Yoro, tras la ola de masacres registrada en esa zona. Sin embargo, advirtió que las operaciones deben ejecutarse simultáneamente en todo el país.

"Tienen que rastrear hasta en la última cueva, al último rincón y en el último cerro de ese departamento a los delincuentes, pero sin descuidar las principales ciudades, barrios y colonias donde estos grupos siguen activos", afirmó Zambrano.

A través de la Secretaría del Congreso Nacional se enviará la invitación formal a los titulares de las secretarías de Seguridad y Defensa, el Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que detallen las capturas, los requerimientos fiscales y los procesos judiciales realizados bajo el nuevo marco penal.

Tomás Zambrano recalcó que este primer ejercicio de rendición de cuentas marcará el inicio de una evaluación periódica del impacto de los decretos de seguridad aprobados en los últimos meses para reducir la extorsión, el sicariato y el control territorial de las bandas armadas.

"Esto ya empezó y no se va a detener; aquí no hay retroceso ni temor, sino el compromiso con Honduras de que recobremos la paz y la seguridad que tanto hemos anhelado", enfatizó.