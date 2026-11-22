San Juan, Puerto Rico.- ¡Honduras se hizo sentir! Luisa Pineda protagonizó uno de los momentos de entusiasmo durante la competencia preliminar de Miss Universo 2026, al lanzar un grito sobre el escenario del certamen.

La representante hondureña aprovechó este domingo 22 de noviembre su paso por la pasarela previo a la presentación en traje de baño para gritar "¡Honduras!", aunque este no es el grito definitivo.

El momento se convirtió en una oportunidad para destacar la presencia de Honduras en una de las noches más importantes del concurso, donde las candidatas buscan demostrar su seguridad, personalidad y desenvolvimiento ante el jurado.