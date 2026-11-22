San Juan, Puerto Rico.- ¡Honduras se hizo sentir! Luisa Pineda protagonizó uno de los momentos de entusiasmo durante la competencia preliminar de Miss Universo 2026, al lanzar un grito sobre el escenario del certamen.
La representante hondureña aprovechó este domingo 22 de noviembre su paso por la pasarela previo a la presentación en traje de baño para gritar "¡Honduras!", aunque este no es el grito definitivo.
El momento se convirtió en una oportunidad para destacar la presencia de Honduras en una de las noches más importantes del concurso, donde las candidatas buscan demostrar su seguridad, personalidad y desenvolvimiento ante el jurado.
La preliminar es una etapa clave para las concursantes, pues sus presentaciones en traje de baño y vestido de gala forman parte de las evaluaciones previas a la selección de semifinalistas.
Ahora, la expectativa de los seguidores hondureños está puesta en la gala final, con la esperanza de que Luisa Pineda consiga avanzar y continúe representando al país en el escenario universal. Si logra calificar en el top sería la segunda vez en la historia que una hondureña avanza hasta esta fase, la primera fue Pastora Pagán, quien logró avanzar al top 15 en 1955.