Honduras. Luisa Pineda llevó un traje inspirado en la "lluvia de peces" en Yoro. Esta es una tradición que ha pasado de generación en generación y que consiste en que cada mes de mayo o junio cae una copiosa lluvia en este sector del país que deja a su paso peces que luego son recogidos por los habitantes de la región para consumirlos, lo que hace de este fenómeno algo único es que Yoro no tiene costas en ningún lado, por lo que sigue siendo un fenómeno estudiado por diversos expertos.