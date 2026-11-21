Los trajes nacionales de Miss Universo transforman la cultura, las tradiciones y la identidad de cada país en propuestas llenas de creatividad, color y simbolismo. Algunos destacaron por su majestuosidad, otros por sus detalles artesanales y muchos por las historias que llevan consigo. Estas fueron algunas de las vestimentas que conquistado miradas en el escenario del certamen realizado en Puerto Rico.
Brasil. Su traje fue inspirado en la guaraná, una fruta originaria del Amazonas, particularmente de Brasil.
Islas Vírgenes Británicas. Su vestido está inspirado en el Parque Nacional Sage Mountain, un área protegida en la isla de Tórtola.
Islas Caimán. Su traje típico representa a la mariposa cola de golondrina que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo.
Honduras. Luisa Pineda llevó un traje inspirado en la "lluvia de peces" en Yoro. Esta es una tradición que ha pasado de generación en generación y que consiste en que cada mes de mayo o junio cae una copiosa lluvia en este sector del país que deja a su paso peces que luego son recogidos por los habitantes de la región para consumirlos, lo que hace de este fenómeno algo único es que Yoro no tiene costas en ningún lado, por lo que sigue siendo un fenómeno estudiado por diversos expertos.
Nigeria. Su traje se llama "Hija del trono de coral" y celebra las tradiciones reales, la identidad y la cultura del antiguo reino de Benín.
Panamá. Su traje está inspirado en la exuberancia de la selva panameña, la diversidad de su flora y fauna.
Islas Vírgenes de Estados Unidos. Su traje representa al águila real de la bandera de las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Evoca la presencia de Estados Unidos y la relación del territorio con este.
República Checa. Su traje nacional representó al Niño Jesús de Praga, uno de los símbolos más preciados del patrimonio espiritual y cultural de su país.
Haití. Su traje está inspirado en la flor de hibisco, una planta muy usada para fragancias en su país.
Myanmar. Su traje representa el espíritu guardián de la Tierra. Representa el testimonio de la verdad y las obras de Dios. Cuando la diosa hace brotar agua de su cabello, libera el flujo eterno de la verdad inquebrantable.
Kazajistán. Inspirado en la Bandera Nacional con el sol dorado y un águila en pleno vuelo. Es un homenaje a la libertad, la fuerza y el futuro.
Nicaragua. Su traje representa el deseo de que exista un mundo donde no nos separen las fronteras.
Rusia. Su traje está inspirado en el cuento del pescador y el pez del escritor ruso Alexander Pushkin.
Lituania. Su traje representa al árbol de Ámbar, que crece a las orillas del mar Báltico. Es un homenaje al oro báltico de Lituania y a la fuerza extraordinaria de la mujer.
España. Su traje significa "Nacida del fuego" y representa a Teia, la guardiana de las siete islas que encarna la fuerza, la belleza y el espíritu de las Islas Canarias.
Suecia. Su traje está inspirado en su flor nacional, la campañilla azul y en Elsa Beskow, una famosa autora e ilustradora de libros infantiles.
República Democrática del Congo. Su traje simboliza que en 2026 su país volvió a estar en una Copa Mundial, después de 52 años.
Estados Unidos. Es un homenaje a las mujeres que han ampliado las posibilidades dentro de Estados Unidos y a las que siguen luchando. Su traje incluye noticias sobre el derecho al voto y otras conquistas.
Martinica. Está inspirado en la Isla de las Flores, en el ave del paraíso y el hibisco, símbolos de la riqueza tropical de la isla.
Letonia. El traje está inspirado en la convergencia entre el destino y la libertad. Las tres estrellas de su cabeza simbolizan las tres regiones del país.
República Dominicana. Su traje se llama "Tres raíces, una nación", porque en su país tres culturas se entrelazan para dar vida a una misma nación.
Puerto Rico. Su traje nacional representa una planta durmiente, una planta silvestre con hojas delicadas y flores redondas de color rosa. En Puerto Rico el nombre de esta planta cuenta una historia: morí, viví, yo vivo. Ella prosperará cuando vuelva a la vida.
Corea. Su traje representa a la primera reina de Silla, uno de los tres reinos de la antigua Corea, al esplendor dorado de Silla. Representa el arte del pasado de Corea y la confianza de sus mujeres.
Colombia. Su traje representa la esmeralda, una gema magnífica.
Bielorrusia. Llevó un vestido que representaba un lago de aguas cristalinas, pureza, espiritualidad y devoción. Además de una espiral que representa el ciclo eterno de la vida, el renacimiento de la primavera y al feminidad.
India. Su traje representa el arte y la riqueza cultural de la India, pero además está inspirado en los paisajes de Kerala y en los paisajes de Latinoamérica.
Cabo Verde. Su traje representa que su país nació de la fuerza de la naturaleza, fue moldeado por el fuego y está rodeado por el océano y posee roca volcánica.