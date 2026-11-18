La elección del próximo titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) comienza a tomar forma con los primeros nombres que surgen como candidatos para dirigir la institución durante el período 2027-2033, en un proceso que deberá ser resuelto por el Congreso Nacional. Entre los nombres que han comenzado a mencionarse figuran el de la actual comisionada, Blanca Izaguirre, quien, según información extraoficial, buscaría la reelección, y el defensor de derechos humanos Andrés Pavón, quien anunció su posible candidatura durante una entrevista concedida a la emisora ​​HRN. “No se descarta la posibilidad de que presentemos nuestros documentos ante la Secretaría del Congreso Nacional”, reveló Pavón. Por su parte, Izaguirre asumió la titularidad del Conadeh el 20 de diciembre de 2020. Por lo tanto el próximo mes cumplirá seis años en el cargo, que es el período de gestión establecido por la Ley Orgánica de la institución. En ese contexto, el Congreso Nacional deberá definir su posible continuidad en el cargo o elegir un nuevo titular. Mientras comienzan a surgir los primeros posibles aspirantes, aún está pendiente de que el Legislativo establezca la fecha exacta en que se llevará a cabo la elección Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Proceso de selección

El artículo 4 de la Ley Orgánica del Conadeh establece que el Congreso Nacional es el órgano encargado de nombrar al titular de la institución por un período de seis años, mediante la mayoría de votos. La normativa también contempla la posibilidad de reelección. En procesos anteriores, el Legislativo ha conformado una comisión especial encargada de recibir las postulaciones, revisar las hojas de vida y evaluar los perfiles de los aspirantes. Como parte de este procedimiento, también se han realizado audiencias públicas a los candidatos para posteriormente presentar una propuesta ante el pleno de diputados, que finalmente realiza la elección. En cuanto a los requisitos, el artículo 5 de la misma normativa establece que los aspirantes deben ser hondureños por nacimiento, estar en pleno goce de sus derechos ciudadanos y ser mayores de 30 años. Además, deben contar con formación profesional en ciencias jurídicas y sociales o ser profesionales universitarios con conocimientos en derechos humanos, así como gozar de reconocida honorabilidad.

Posibles candidatos