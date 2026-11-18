Yoro, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, exigió este miércoles 18 de noviembre a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los operadores de justicia realizar una incursión inmediata en los municipios de Yorito y Sulaco, en el departamento de Yoro, tras cuatro nuevas masacres que cobraron la vida de 12 personas.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de X, el titular del Poder Legislativo pidió a las autoridades desplegar acciones hasta localizar y capturar a todos los responsables del crimen, así como a las estructuras criminales que operan en esa zona. “Exigimos a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas y a todos los operadores de justicia, que se realice una incursión de inmediato en Yorito, Sulaco y Yoro, hasta que se dé con todos los responsables, con todos estos delincuentes y con todas estas estructuras terroristas”, manifestó.

Zambrano también aseguró que desde el Congreso Nacional respaldarán las acciones de los cuerpos de seguridad y demandó que los agentes permanezcan en esos municipios hasta lograr las capturas. “Con los terroristas no vamos a negociar, el único camino que les queda es la cárcel de máxima seguridad sin comunicación en el exterior”, expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Así como los animales acorralados reaccionan con agresividad salvaje, estos grupos terroristas y organizaciones criminales responden con violencia cuando sienten que la autoridad está recuperando el control del territorio que durante años han dominado por la fuerza.Me informan que en Yorito unas familias, entre ellas una regidora, fueron cruelmente asesinada por una de estas organizaciones, supuestamente como represalia por las acciones que este gobierno ha emprendido para liberar esa zona de su control.A los familiares de las víctimas, que fueron asesinadas de forma vil y cobarde, les expreso mi más profundo pesar y mis oraciones para que encuentren consuelo y la paz del Señor en este momento tan doloroso. Les prometo que este crimen no quedará impune y que la muerte de sus seres queridos no será en vano.Esta acción no nos hará retroceder. Mantendremos firme la decisión de ir de frente contra estos delincuentes hasta derrotarlos y devolver la paz y la tranquilidad a todo el territorio nacional.Instruyo a las fuerzas de seguridad a actuar con toda la contundencia y determinación necesarias para identificar a los responsables de este acto cobarde y someterlos al peso de la ley.A los terroristas les advierto: cualquier acción violenta contra el pueblo inocente solo les acarreará consecuencias más graves. Es preferible que se entreguen pacíficamente a la autoridad, porque continuaremos esta lucha hasta dar con todos aquellos que durante años han sembrado el odio, el terror y la muerte en nuestros barrios, colonias y pueblos. Los someteremos a la ley y al orden.No nos van a detener ni nos van a amedrentar. Esa es mi promesa al pueblo hondureño. — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) November 18, 2026

De igual forma, el congresista relacionó la masacre con una posible represalia de organizaciones criminales ante las acciones que impulsa el gobierno para recuperar el control territorial de esa zona.

Asimismo, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y prometió que el crimen no quedará impune. “A los familiares de las víctimas, que fueron asesinadas de forma vil y cobarde, les expreso mi más profundo pesar y mis oraciones para que encuentren consuelo y la paz del Señor en este momento tan doloroso”, manifestó.

"Cartel del Diablo" amenaza a Zambrano

La reacción de Zambrano se produce en medio de las amenazas difundidas en redes sociales por un individuo que se identifica como supuesto líder del denominado "Cartel del Diablo", quien lanzó una advertencia directa contra el presidente del Congreso Nacional y sus familiares. “Zambrano, Zambrano, te ando cerca chiquito, ya vas a ver y va a pagar tu familia también, ya vas a ver”, expresó el sujeto en un mensaje divulgado este miércoles.