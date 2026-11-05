Dictan detención judicial a 20 personas por supuestos vínculos al Cártel del Diablo

San Pedro Sula, Honduras.- Con detención judicial quedaron este jueves -5 de noviembre- 20 de las 22 personas presuntamente vinculadas al Cártel del Diablo que fueron detenidas en fuertes operativos realizados el miércoles en los municipios de Sulaco y Victoria, Yoro. Los imputados enfrentan delitos de asociación terrorista y otros ilícitos en perjuicio del orden público del Estado de Honduras. La resolución fue emitida por una jueza durante la audiencia de declaración de imputado, luego de que los encausados fueran presentados ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.

De acuerdo con la información judicial, los 20 imputados fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) y al Centro Penitenciario de Támara, mientras se desarrolla el proceso en su contra. Asimismo, la audiencia inicial fue programada para las 9:00 de la mañana del martes 10 de noviembre, cuando las partes procesales deberán continuar con las actuaciones correspondientes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En este caso, las autoridades policiales remitieron a un total de 22 personas ante los juzgados, luego de ejecutar órdenes de captura emitidas el pasado 20 de octubre y vinculadas a cuatro expedientes judiciales. Según explicó Ruy Gabriel Barahona, portavoz del Poder Judicial regional de San Pedro Sula, durante la jornada se debía establecer la distribución de los detenidos en cada uno de los expedientes, debido a que la mayor parte estaría concentrada en una misma causa, en la que figuran entre 18 y 20 personas.