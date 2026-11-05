Caen dos supuestos asaltantes de la ruta urbana en la colonia Las Brisas

Tegucigalpa, Honduras.- Veinticuatro horas después de que se hiciera viral un video en el que dos hombres realizaban un atraco a los pasajeros de un bus de la ruta urbana de la capital de la República; los dos asaltantes fueron capturados por agentes policiales.

Con la información sobre las características físicas de los dos delincuentes, elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se apostaron en lugares estratégicos de la ciudad, con el objetivo de aprehenderlos cometiendo un asalto.

Este jueves, mientras ambos esperaban en una estación de buses de la colonia Las Brisas, uniformados asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención No. 3 (UMEP-3) y al Departamento Contra Delitos Comunes, capturaron a los dos sospechosos.