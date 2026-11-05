Caen dos supuestos asaltantes de la ruta urbana en la colonia Las Brisas

Tegucigalpa, Honduras.- Veinticuatro horas después de que se hiciera viral un video en el que dos hombres realizaban un atraco a los pasajeros de un bus de la ruta urbana de la capital de la República; los dos asaltantes fueron capturados por agentes policiales.
Con la información sobre las características físicas de los dos delincuentes, elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se apostaron en lugares estratégicos de la ciudad, con el objetivo de aprehenderlos cometiendo un asalto.
Este jueves, mientras ambos esperaban en una estación de buses de la colonia Las Brisas, uniformados asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención No. 3 (UMEP-3) y al Departamento Contra Delitos Comunes, capturaron a los dos sospechosos.
Los detenidos son Darwin Enrique Salgado García, de 34 años de edad, apodado “El Flaco”, y Josué Humberto Nájera Castellanos, de 37 años, conocido con el mote de "El Greko", ambos con domicilio en la colonia Villa Nueva Sur, originarios del Distrito Central (DC).
Ruta de asalto
De acuerdo con el informe policial, los sospechosos abordaron una unidad de transporte público de la ruta El Carrizal-Miraflores, el miércoles, 4 de noviembre, simulando ser pasajeros. Una vez a bordo, sacaron sus armas de fuego y comenzaron a despojar a los ocupantes de sus teléfonos celulares y demás pertenencias.
Durante el procedimiento de arresto les decomisaron varios envoltorios con droga y un teléfono celular. Los dos detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público (MP).
De acuerdo al expediente investigativo, podrían enfrentar cargos penales por los delitos de robo con violencia o intimidación y tráfico de drogas.