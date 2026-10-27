Violento asalto a un bus deja dos estudiantes heridos de bala en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Dos estudiantes de un centro educativo de la capital resultaron heridos de bala durante un asalto perpetrado este martes 27 de octubre a bordo de un autobús que se dirigía hacia el sector de El Hatillo, en Tegucigalpa.

El hecho se registró a la altura de El Reparto, cuando dos sujetos armados abordaron la unidad de transporte público y comenzaron a disparar para intimidar a los pasajeros, a quienes exigieron entregar sus teléfonos, dinero y otras pertenencias.

Durante el violento asalto, los ocupantes del autobús vivieron momentos de pánico al quedar expuestos a los disparos realizados por los asaltantes.