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Violento asalto a un bus deja dos estudiantes heridos de bala en la capital

Los jóvenes fueron llevados a una clínica privada tras resultar heridos en el rostro y el tórax durante el ataque de dos hombres armados

  • Actualizado: 27 de octubre de 2026 a las 07:37
Violento asalto a un bus deja dos estudiantes heridos de bala en la capital

Hasta el momento, no se ha informado sobre la captura de los responsables del asalto.

 Foto: Cortesía redes

Tegucigalpa, Honduras.- Dos estudiantes de un centro educativo de la capital resultaron heridos de bala durante un asalto perpetrado este martes 27 de octubre a bordo de un autobús que se dirigía hacia el sector de El Hatillo, en Tegucigalpa.

El hecho se registró a la altura de El Reparto, cuando dos sujetos armados abordaron la unidad de transporte público y comenzaron a disparar para intimidar a los pasajeros, a quienes exigieron entregar sus teléfonos, dinero y otras pertenencias.

Durante el violento asalto, los ocupantes del autobús vivieron momentos de pánico al quedar expuestos a los disparos realizados por los asaltantes.

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Estudiantes recibieron impactos de bala en el rostro y el tórax

De acuerdo con la información preliminar, uno de los estudiantes sufrió una herida de bala en el rostro, mientras que el segundo resultó herido en el tórax.

Tras el ataque, ambos jóvenes fueron trasladados a una clínica privada para recibir atención médica; hasta el momento se desconoce la gravedad de sus lesiones y su evolución clínica.

Ante esta situación, familiares solicitaron a las autoridades reforzar la vigilancia policial en las rutas que conducen hacia El Hatillo, con el objetivo de prevenir nuevos hechos violentos y brindar mayor seguridad a los pasajeros, especialmente a los menores que utilizan este servicio a diario.

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Por ahora, no se ha informado sobre la captura de los responsables del asalto.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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