Hombre muere al accidentarse en una moto un día antes de su cumpleaños

Tegucigalpa, Honduras.- Como Jairo José Ponce Anduray fue identificado el hombre que la tarde de ayer domingo, perdió la vida en un aparatoso accidente vial ocurrido en el bulevar Fuerzas Armadas, en la capital de la República. El incidente ocurrió aproximadamente a las 3:00 de la tarde, en el carril de norte a sur del citado bulevar capitalino, a inmediaciones de la colonia Centroamérica Oeste. Jairo José viajaba en una motocicleta color negro, de mediano cilindraje; según la información preliminar proporcionada por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), la motocicleta se desplazaba a 121 kilómetros por hora, o sea, a exceso de velocidad.

Producto de ese desplazamiento, el hombre perdió el control del vehículo de dos ruedas, yendo a impactar a un poste del tendido eléctrico, provocándole graves lesiones, muriendo al instante.

Horas después

Los familiares de Jairo no tenían un contacto muy a menudo con él, y a debido a eso no se habían enterado de lo sucedido. Fue hasta la mañana de este lunes, que su nombre trascendió por los medios de comunicación, que se enteraron que él había fallecido en un accidente de tránsito. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Aseguraron que él no tenía él no tenía, por lo que creen que algún amigo se la pudo haber prestado. Jairo vivía en la zona conocida como el cerro El Mogote, colindante con las colonias Australia y Arturo Quezada, en Comayagüela.