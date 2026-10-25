¿Circulará por el bulevar Suyapa o FF AA este domingo? Habrá desfile de carrozas

Tegucigalpa, Honduras.- Los conductores que circulen por el bulevar Suyapa deberán tomar precauciones este domingo 25 de octubre debido a un desfile de carrozas organizado como parte de las actividades de prevención y concientización sobre el cáncer de mama.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades municipales, la actividad está programada de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde.

El recorrido iniciará entre las instalaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en el bulevar Fuerzas Armadas, y finalizará en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en el bulevar Suyapa.