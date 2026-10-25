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¿Circulará por el bulevar Suyapa o FF AA este domingo? Habrá desfile de carrozas

La actividad, para concientizar sobre el cáncer de mama, se realizará de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde, desde el BCIE hasta la UNAH. Se recomienda buscar rutas alternas

  • Actualizado: 25 de octubre de 2026 a las 09:40
¿Circulará por el bulevar Suyapa o FF AA este domingo? Habrá desfile de carrozas

Las autoridades recomendaron a la población planificar las salidas y utilizar rutas alternas para evitar caer en el tráfico.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los conductores que circulen por el bulevar Suyapa deberán tomar precauciones este domingo 25 de octubre debido a un desfile de carrozas organizado como parte de las actividades de prevención y concientización sobre el cáncer de mama.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades municipales, la actividad está programada de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde.

El recorrido iniciará entre las instalaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en el bulevar Fuerzas Armadas, y finalizará en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en el bulevar Suyapa.

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El desfile es organizado por la Oficina Municipal de la Mujer de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), como parte del cierre de las actividades del Mes Rosa.

Ante la movilización, quienes tengan previsto transitar por el sector deberá planificar sus rutas con anticipación.

Las autoridades recomendaron salir con tiempo suficiente y considerar vías alternas para evitar retrasos o incidentes durante el recorrido.

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También solicitaron a la población conducir con precaución, respetar las indicaciones de las autoridades y estar atentos a posibles cambios en la circulación, especialmente en los alrededores del punto de partida y de la UNAH.

La actividad busca cerrar la campaña de sensibilización sobre el cáncer de mama y promover la prevención, la detección temprana y el acceso oportuno a los servicios de salud.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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