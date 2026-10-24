Negarse a inspecciones por maltrato animal podría derivar en acciones penales

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Municipal del Distrito Central advirtió que impedir inspecciones relacionadas con denuncias de maltrato animal puede derivar en consecuencias legales. La advertencia surgió luego de que los propietarios de una vivienda en el barrio Abajo de Tegucigalpa negaran el ingreso de los agentes que acudieron a verificar un caso. Josué Esperanza, subdirector de la Policía Municipal, informó que el personal se movilizó hasta el inmueble tras recibir una denuncia ciudadana, pero no pudo realizar la inspección porque las personas que se encontraban en la vivienda no permitieron el acceso.

Ante esta situación, Esperanza indicó que el caso será remitido al Ministerio Público para gestionar una orden que permita realizar la inspección correspondiente. “Negarnos a permitir las inspecciones para verificar posibles casos de maltrato animal puede generar consecuencias legales más graves”, advirtió el portavoz. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El funcionario explicó que los casos de desobediencia remitidos al Ministerio Público pueden trascender al ámbito penal, según las circunstancias. “Facilitemos nuestro trabajo y colaboremos con las autoridades. Nuestro objetivo no es generar conflictos, sino prevenir el maltrato animal, proteger a los que no tienen voz y garantizar el bienestar de nuestros amigos de cuatro patas”, expresó.