La represa Los Laureles baja casi 2% de su capacidad en tres días

Tegucigalpa, Honduras.- La represa Los Laureles redujo su nivel de almacenamiento en los últimos tres días, al pasar de 100% a 98.19% de su capacidad, según los reportes de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS). En cambio, la represa La Concepción registró un leve incremento, aunque se mantiene bajo riesgo hídrico alto.

Los datos publicados por la UMAPS este viernes 23 de octubre reflejan que Los Laureles almacena 10.313 millones de metros cúbicos de agua, frente a los 10.503 millones reportados el martes 20 de octubre.

La disminución representa 0.190 millones de metros cúbicos en tres días. Los Laureles pasó de encontrarse al 100% de su capacidad a registrar un nivel de 98.19%, una variación que evidencia una reducción en sus reservas durante el período.

En cuanto al nivel del embalse, la represa pasó de 1,033 metros sobre el nivel del mar a 1,032.80 metros, de acuerdo con las cifras oficiales difundidas por la institución municipal.

Por su parte, la producción de agua en planta para el subsistema Los Laureles aumentó de 450 a 513 litros por segundo entre ambos reportes.