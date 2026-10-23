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La represa Los Laureles baja casi 2% de su capacidad en tres días

En tres días, Los Laureles pasó de estar completamente llena a registrar 98.19% de su capacidad, mientras La Concepción subió a 43.36%, según la UMAPS

  • Actualizado: 23 de octubre de 2026 a las 14:02
La represa Los Laureles baja casi 2% de su capacidad en tres días

Los Laureles permanece en condición favorable, con 98.19% de su capacidad, mientras La Concepción se mantiene en riesgo alto, con 43.36%.

 Foto: Marbin López/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La represa Los Laureles redujo su nivel de almacenamiento en los últimos tres días, al pasar de 100% a 98.19% de su capacidad, según los reportes de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS). En cambio, la represa La Concepción registró un leve incremento, aunque se mantiene bajo riesgo hídrico alto.

Los datos publicados por la UMAPS este viernes 23 de octubre reflejan que Los Laureles almacena 10.313 millones de metros cúbicos de agua, frente a los 10.503 millones reportados el martes 20 de octubre.

La disminución representa 0.190 millones de metros cúbicos en tres días. Los Laureles pasó de encontrarse al 100% de su capacidad a registrar un nivel de 98.19%, una variación que evidencia una reducción en sus reservas durante el período.

En cuanto al nivel del embalse, la represa pasó de 1,033 metros sobre el nivel del mar a 1,032.80 metros, de acuerdo con las cifras oficiales difundidas por la institución municipal.

Por su parte, la producción de agua en planta para el subsistema Los Laureles aumentó de 450 a 513 litros por segundo entre ambos reportes.

Los Laureles baja a 99.16% de su capacidad tras haber alcanzado su nivel máximo

En el caso de la represa La Concepción, el comportamiento fue diferente: el embalse pasó de almacenar 15.605 millones de metros cúbicos el martes a 15.698 millones el viernes, un incremento de 0.093 millones de metros cúbicos.

El porcentaje de capacidad de La Concepción mostró una variación positiva, al subir de 43.10% a 43.36% en tres días. Sin embargo, el subsistema continúa clasificado con riesgo hídrico alto, según la escala de la UMAPS.

La producción de agua en planta de este subsistema se mantuvo en 700 litros por segundo en los dos reportes. Pese a la leve recuperación del almacenamiento, la represa todavía se encuentra lejos de alcanzar su capacidad total.

Los Laureles baja levemente de nivel en 24 horas y registra 99.16% de su capacidad

Otro de los indicadores reportados por la UMAPS es el caudal de trasvase: El martes 20 de octubre, la institución informó un caudal de prueba de 511 litros por segundo, mientras que el viernes 23 reportó 513 litros por segundo.

El trasvase constituye una variable relevante para el manejo del sistema de abastecimiento, debido a que permite trasladar agua entre Los Laureles y La Concepción y contribuye a la disponibilidad del recurso, de acuerdo con las condiciones operativas.

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Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

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