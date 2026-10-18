Represa La Concepción alcanzaría el 50% de su capacidad hasta mediados de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- La represa La Concepción podría alcanzar el 50% de su capacidad de almacenamiento hasta mediados de noviembre, según las proyecciones de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), que depende de las lluvias y del agua que ingrese mediante el trasvase desde Los Laureles. La recuperación del embalse es importante para mejorar el abastecimiento de agua potable en el Distrito Central, donde los racionamientos se han extendido hasta 12 días en algunos sectores debido a la disminución de las reservas durante la temporada seca. “Proyectamos que la represa La Concepción pueda llegar al 50% de su capacidad de almacenamiento. Esperamos que las lluvias de esta semana aporten agua a la cuenca y contribuyan al excedente del trasvase”, informó Raúl Lanza, gerente general de la UMAPS. El funcionario explicó que la recuperación del embalse depende tanto de las precipitaciones como del volumen de agua trasladado desde Los Laureles, por lo que alcanzar la meta requiere que las condiciones climáticas sean favorables durante las próximas semanas. “Con el trasvase necesitamos nueve días para recuperar un 1%”, detalló Lanza al referirse al tiempo requerido para aumentar las reservas de La Concepción mediante este mecanismo, sin considerar los aportes directos de las lluvias. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La institución espera que las precipitaciones permitan avanzar en la recuperación durante el cierre de la temporada lluviosa, un período determinante para contar con mayores reservas antes de que comience el verano y disminuyan los aportes naturales de agua a las cuencas. “Estamos trabajando para alcanzar el 50% al final de la temporada lluviosa, entre finales de octubre y la primera quincena de noviembre, cuando terminan de recibirse estos aportes”, manifestó el gerente de la UMAPS. No obstante, los pronósticos meteorológicos representan un factor de incertidumbre para las proyecciones. La posible llegada de un frente frío podría modificar las condiciones del tiempo y reducir las lluvias que necesita la capital para recuperar sus reservas de agua. “Este fin de semana e inicios de la próxima semana podríamos tener el ingreso de un frente frío. Este fenómeno desplaza las lluvias”, advirtió Lanza. El funcionario expresó su expectativa de que el fenómeno no tenga una intensidad que afecte significativamente las precipitaciones. Otro aspecto determinante es el funcionamiento del trasvase entre los embalses. De acuerdo con Lanza, esta tubería de más de 10 kilómetros opera hasta que la represa Los Laureles alcanza el 70% de su capacidad, condición que establece un límite para los aportes provenientes de ese reservorio.

“En la UMAPS estamos realizando, junto con el equipo de ingenieros, todos los cálculos y escenarios técnicos necesarios para garantizar la dotación del servicio hasta el próximo invierno de 2027”, aseguró el gerente. Agregó que “buscamos que la distribución de agua durante noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril se realice mediante un racionamiento de entre siete y nueve días, para evitar llegar nuevamente a los 12 días”, explicó Lanza. El gerente advirtió que reducir los períodos de distribución desde ahora será importante para enfrentar el verano y mantener el suministro hasta el regreso de las lluvias en mayo de 2027.

Niveles de embalses en la capital